لهستان، عضو ناتو، اعلام کرد بامداد یکشنبه ۱۳ مهر برای تضمین امنیت هوایی خود پس از حملات هوایی نیمه‌شب روسیه به اوکراین، جنگنده‌هایش را به پرواز درآورد. مقام‌های اوکراینی گزارش دادند موشک‌ها و پهپادها بر منطقه لویو در نزدیکی مرز لهستان فرود آمده‌اند.

فرماندهی عملیاتی لهستان در شبکه ایکس نوشت: «جنگنده‌های لهستانی و متحدان در حریم هوایی ما فعالیت می‌کنند و سامانه‌های پدافند هوایی و شناسایی راداری به بالاترین سطح آماده‌باش رسیده‌اند.»

اعضای ناتو در جناح شرقی در پی سرنگونی پهپادهای مشکوک روسی در حریم هوایی لهستان در ماه گذشته میلادی و مشاهده پهپاد و نفوذ هوایی از جمله در کپنهاگ و مونیخ که باعث آشفتگی در هوانوردی اروپا شد، در آماده‌باش سطح بالا هستند.

فرودگاه ویلنیوس در لیتوانی نیز شامگاه شنبه پس از گزارش‌هایی درباره حرکت احتمالی چندین بالن به سمت فرودگاه، برای چند ساعت تعطیل شد.

بر اساس اطلاعات سامانه ردیابی پرواز فلایت‌رادار۲۴، بامداد یکشنبه پروازهای تجاری از مسیرهایی استفاده می‌کردند که معمولاً در زمان بسته بودن فرودگاه‌های لوبلین و ژشوف در نزدیکی مرز اوکراین به‌کار می‌روند.

فرودگاه ویلنیوس لیتوانی بامداد یکشنبه اعلام کرد ترافیک هوایی این فرودگاه پس از چند ساعت تعلیق به‌دلیل مشاهده بالن‌های هوای داغ در حریم هوایی این کشور از سر گرفته شد.

کل اوکراین زیر تهدید حمله

تمام اوکراین برای چندین ساعت در طول شب در وضعیت هشدار حمله هوایی بود و نیروی هوایی اوکراین شدیدترین هشدارها را درباره حملات موشکی و پهپادی برای منطقه لویو صادر کرد.

شهردار لویو، شهری در غرب اوکراین در حدود ۷۰ کیلومتری مرز لهستان، گفت سامانه‌های پدافند هوایی شهر به‌شدت برای دفع نخست حمله پهپادی و سپس حمله موشکی روسیه وارد عمل شدند.

رویترز گزارش داد صدای کوبنده‌ای که شبیه عملکرد سامانه‌های پدافند هوایی بود، از همه جهات به گوش می‌رسید.

حمله شنبه‌شب به شهر زاپوریژیا، مرکز منطقه خط مقدم زاپوریژیا، به‌گفته فرماندار این منطقه، به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن ۹ نفر انجامید.

او افزود بیش از ۷۳ هزار مشترک در منطقه جنوب‌شرقی بدون برق مانده‌اند.

حدود ۵۵ کیلومتر جنوب‌غرب شهر زاپوریژیا، نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا قرار دارد که در کنترل روسیه است و از ۲۳ سپتامبر از شبکه برق خارجی قطع شده است.

رئیس نهاد نظارت هسته‌ای سازمان ملل روز جمعه از اوکراین و روسیه خواست «اراده سیاسی» لازم برای حفظ امنیت اطراف این نیروگاه داشته باشند. این نیروگاه بزرگ‌ترین نیروگاه هسته‌ای اروپا است که در هفته‌های نخست تهاجم مسکو به اوکراین به تصرف نیروهای روسیه درآمد.

مسکو هنوز واکنش رسمی درباره حملات شب گذشته منتشر نکرده است.

دو طرف در طول جنگ، حملات هوایی را با هدف تخریب زیرساخت‌هایی که برای تلاش‌های جنگی حیاتی محسوب می‌شوند، از جمله تأسیسات انرژی و حمل‌ونقل، انجام داده‌اند.

تهاجم گستردۀ روسیه به اوکراین به چهارمین سال خود نزدیک می‌شود و چشم‌انداز صلح بیش از هر زمان دیگری دور از دسترس به نظر می‌رسد.

تلاش ایالات متحده برای میانجی‌گری در دستیابی به توافق صلح تاکنون پیشرفت چندانی نداشته است؛ مواضع اوکراین و روسیه همچنان فاصله زیادی از یکدیگر دارند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تاکنون نتوانسته است یک نشست سه‌جانبه یا دیداری رو‌به‌رو میان رؤسای‌جمهور روسیه و اوکراین را ترتیب دهد، چرا که مسکو از گفت‌وگوی مستقیم اجتناب می‌کند.