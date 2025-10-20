رهبر جمهوری اسلامی ایران در نخستین حضور خود در ملأ عام پس از حدود شش هفته، با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و شلیک صدها موشک به سمت اسرائیل گفت که نیروهای مسلح ایران هنوز موشک دارند و «اگر لازم باشد در وقت دیگر از آن استفاده می‌کنند».

علی خامنه‌ای روز دوشنبه ۲۸ مهر در یک سخنرانی مدعی شد که اسرائیل توقع نداشت موشک‌های شلیک‌شده توسط ایران «به اعماق مراکز حساس و مهم آنها نفوذ و این مراکز را نابود و تبدیل به خاکستر کند.»

این در حالی است که وزارت دفاع اسرائیل هشت روز بعد از برقراری آتش‌بس اعلام کرد که ایران در جریان جنگ «۵۵۰ فروند موشک بالستیک» شلیک کرد که «۸۶ درصد» آنها با موفقیت رهگیری شد.

در این گزارش آمده بود با وجود عدم رهگیری حدود ۱۴ درصد از موشک‌ها، تنها ۳۱ فروند از آن‌ها (معادل ۵.۶ درصد از کل موشک‌های گسیل‌شده) به خاک اسرائیل اصابت کرد و اصابت دو موشک از ۳۱ موشک اصابت‌کرده «پرخسارت» بود.

رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی خود که دفتر او می‌گوید در جمع قهرمانان رشته‌های ورزشی و مدال‌آوران المپیادهای علمی بیان شد، همچنین دولت آمریکا را به باد انتقاد گرفت و خطاب به این کشور گفت که صنعت هسته‌ای ایران «ربطی به شما ندارد».

علی خامنه‌ای، رئیس‌جمهور ایالات متحده را فردی «یاوه‌گو» خطاب کرد و در واکنش به سخنرانی او در سفر هفته گذشته‌اش به اسرائیل گفت: «او با بیان مشتی حرف پوچ و لودگی سعی کرد صهیونیست‌های مأیوس را امیدوار کند و به آن‌ها روحیه بدهد».

او در پاسخ به سخنان مکرر دونالد ترامپ در خصوص احتمال تکرار بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران در صورت احیای آن‌ها گفت: «به همین خیال باشید، اما اصلا شما چه کاره هستید که در قبال آن باید و نباید مطرح می‌کنید؟»

دونالد ترامپ در جنگ ۱۲ روزهٔ اسرائیل و ایران گفته بود که خامنه‌ای را از یک مرگ «خفت‌بار» از دست اسرائیل نجات داده است.

رهبر جمهوری اسلامی همچنین درباره ابراز تمایل رئیس‌جمهور ایالات متحده برای توافق با ایران درباره برنامه هسته‌ای اعلام کرد که دونالد ترامپ «می‌گوید من اهل معامله‌ام در حالی که اگر معامله با زورگویی همراه و نتیجه آن از قبل معلوم باشد، معامله نیست بلکه تحمیل و زورگویی است. ملت ایران زیر بار تحمیل نخواهد رفت».

او در پیامی ویدئویی که روز اول مهر و در آستانه سفر مقام‌های ارشد دولت جمهوری اسلامی به نیویورک منتشر شد، نیز مذاکره با آمریکا را رد کرده و گفته بود این اقدام ضررهای «جبران‌ناپذیر» دارد و «بن‌بست محض» است.

آخرین حضور خامنه‌ای پیش از دیدار امروز او، در اواسط شهریور و سپس انتشار پیام ضبط شده اول مهر امسال بود.

غیبت دوباره او در شش هفته اخیر بار دیگر گمانه‌زنی‌هایی را در مورد توان رهبری او را مطرح کرده است.

دولت دونالد ترامپ از زمان روی کار آمدن خواستار توقف کامل غنی‌سازی در ایران شده و چند نوبت نیز مذاکرات غیرمستقیم با ایران برگزار کرد که دور ششم آن به دلیل حمله اسرائیل به ایران برگزار نشد.

ایالات متحده در جریان جنگ ایران و اسرائیل، روز اول تیر سه مرکز هسته‌ای فردو، نطنز و اصفهان را بمباران کرد و دونالد ترامپ چند بار پس از آن گفته که این حملات برنامه هسته‌ای ایران را به شکل کامل نابود کرد.

رئیس‌جمهور آمریکا اخیرا همچنین گفته است که اگر آمریکا تأسیسات هسته‌ای ایران را هدف قرار نمی‌داد، امکان برقراری آتش‌بس در غزه نبود.

آقای ترامپ روز ۱۷ مهر تصریح کرد: «این حمله برای ایران بسیار مهم بود، چون اگر این اتفاق نمی‌افتاد، شاید تا الان سلاح هسته‌ای داشتند، سلاح‌های هسته‌ای متعدد... حتی اگر توافقی (درباره غزه) امضا می‌کردیم، یک ابر بزرگ و تاریک روی آن بود و دیگر این نبود».

او در عین حال گفت که جمهوری اسلامی با آتش‌بس غزه موافق است و دولت او با تهران همکاری خواهد کرد.