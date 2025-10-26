رئیسجمهور آمریکا میگوید اگر رئیسجمهور روسیه آمادهٔ توافق برای پایان دادن به جنگ اوکراین نباشد، او وقت خود را برای دیدار با ولادیمیر پوتین «تلف نخواهد کرد».
دونالد ترامپ شنبهشب ۳ آبان در مسیر پرواز بهسوی مالزی برای شرکت در کنفرانس آسیایی آسهآن و دیدارهای سیاسی با رهبران شماری از کشورها تأکید کرد که تلاشهای واشینگتن در قبال روسیه و اوکراین «برای پایان دادن به جنگ» بوده و او حاضر نیست «وقتش را تلف کند».
آقای ترامپ با اشاره به «روابط بسیار خوب» خود در گذشته با ولادیمیر پوتین گفت فکر کرده بود که توافق پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین «زودتر از توافق صلح در خاورمیانه» حاصل شود. اشارهٔ او به توافق بر سر پایان جنگ اسرائیل با گروه افراطی حماس در غزه بود که دو هفته پیش اجرایی شد.
دولت آمریکا دیداری را که پس از مذاکرات تلفنی هفتهٔ گذشتهٔ دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین در پایتخت مجارستان تعیین شده بود، لغو کرد. با این حال، آقای ترامپ گفت این دیدار ممکن است در موعد دیگری برگزار شود.
بهگزارش رویترز، دولت ترامپ بستهٔ دیگری از تحریمهای تازه علیه اقتصاد روسیه را تنظیم کرده که در صورت خودداری ولادیمیر پوتین از پیشرفت در دستیابی به توافق صلح، ممکن است از سوی واشینگتن اجرایی شود.
یک مقام آمریکایی در مورد بستهٔ جدید تحریمی علیه روسیه گفت دونالد ترامپ ترجیح میدهد کشورهای اروپایی گام بزرگ بعدی علیه کرملین را بردارند؛ چه تحریمهای بیشتر اروپایی، چه تعرفههای گمرکی.
آمریکا روز ۳۰ مهر از آغاز تحریم دو شرکت بزرگ نفتی روسیه، روسنفت و لوکاویل، خبر داد تا درآمد آنها را که تأمینکنندهٔ مالی ماشین جنگی روسیه در اوکراین است، هدف قرار دهد. تحریم این دو شرکت بازارهای جهانی نفت را تکان داد.
اتحادیهٔ اروپا نیز اول آبان در کنار روسنفت، شرکت گازپرومنفت روسیه را که از کمپانیهای بزرگ دیگر روسیه است، تحریم کرد.
ماریا شاگینا، پژوهشگر مؤسسهٔ بینالمللی مطالعات راهبردی در برلین، معتقد است که تحریمهای آمریکایی بهعنوان نخستین اقدام قابلتوجه دولت ترامپ علیه مسکو، نشان از ناامید شدن واشینگتن از «تاکتیکهای وقتکشی روسیه» در کوششهایی است که برای پایان دادن به جنگ این کشور در اوکراین در جریان بوده است.
آمریکا و ناظران بازارهای جهانی نفت و گاز منتظر هستند ببینند که تحریمهای یادشده چه اثراتی بر اقتصاد روسیه خواهد داشت و آیا چین و هند، دو مشتری اصلی نفت روسیه، از تحریمها پیروی خواهند کرد یا نه.
دولت هند بهدلیل سرسختی که در محدود کردن وابستگی خود به انرژی روسیه نشان داده، از سوی آمریکا هدف تحریمهای تنبیهی قرار گرفته است. آمریکا بعید ندانسته که مجازات علیه هند را گسترش دهد.
بهنوشتهٔ رادیو اروپای آزاد، اظهارات شنبهشب دونالد ترامپ در مورد اینکه حاضر نیست بیش از این وقت خود را برای روسیه تلف کند، آب سردی بر اظهارات فرستادهٔ ویژهٔ ولادیمیر پوتین در امور سرمایهگذاری و همکاری اقتصادی ریخته است.
کیریل دیمیتریف، مقام یادشدهٔ روسی، دوم آبان به سیانان گفته بود که آمریکا، اوکراین و روسیه «پیشرفتی چشمگیر» در تلاش برای پایان دادن به جنگ داشتهاند. با این حال، آقای دیمیتریف که به آمریکا سفر کرده، دیدارهای خود با مقامات دولت ترامپ را روز چهارم آبان نیز ادامه خواهد داد.
همزمان، حملات میدانی در جنگ روسیه و اوکراین قربانیان بیشتری از مردم اوکراین گرفته است.
شهردار کییف یکشنبه ۴ آبان گفت در حملهٔ پهپادی روسیه در شنبهشب علیه پایتخت اوکراین سه نفر کشته و ۲۹ تن دیگر زخمی شدند که شش کودک در میان مجروحان هستند.
اوکراین در روزهای گذشته نیز شاهد حملات پهپادی دیگر روسیه به زیرساختهای خود بوده و اعلام کرده که یک مهدکودک نیز در منطقهٔ خارکیف آسیب دیده است.
در این میان، والری گراسیموف، رئیس ستاد ارتش روسیه، بامداد یکشنبه در گفتوگو با ولادیمیر پوتین او را از یک آزمایش موفقیتآمیز موشک جدید کروز با قابلیت حمل کلاهک هستهای کشورش باخبر کرد.
گراسیموف گفت موشک هدایتشوندهٔ «مرغ طوفان» با طی مسیر ۱۴ هزار کیلومتری، ۱۵ ساعت در پرواز بوده و در برابر پدافندهای موشکی فعلی و آینده «شکستناپذیر است».
امضای توافق آتشبس کامبوج و مالزی با شرکت دونالد ترامپ
دونالد ترامپ بامداد یکشنبه در مالزی، در نخستین توقفگاه خود در سفر آسیاییِ پنجروزهاش، در آیین امضای توافق آتشبس میان تایلند و کامبوج شرکت کرد.
این توافق حدود سه ماه پس از درگیری مرگبار مرزیِ پنجروزه بین این دو کشور بهدست آمده است. آقای ترامپ خواهان توقف درگیری شده و طرفین را به توقف مذاکرات تجاری آمریکا با آنها تهدید کرده بود.
نخستوزیر تایلند در حضور دونالد ترامپ گفت توافقی که بهدست آمده، در صورت اجرای کامل، زمینه را برای «یک صلح پایدار» بین کشورش با کامبوج فراهم خواهد کرد. او گفت جمعآوری تسلیحات سنگین و خارج کردن آن و آزادی اسیران جنگی «بلافاصله» آغاز خواهد شد.
اجلاس سالانهٔ اتحادیهٔ کشورهای جنوب شرقی آسیا موسوم به آسهآن در مالزی همزمان با حضور دونالد ترامپ در این کشور برگزار شده است.
کاخ سفید خبر داده که آقای ترامپ در مالزی با لولا داسیلوا، رئیسجمهور برزیل، نیز دیدار خواهد کرد. این نخستین دیدار بین آندو خواهد بود در حالیکه آقای داسیلوا از رهبران گروه کشورهای ضدآمریکایی محسوب میشود.
دونالد ترامپ در سفر به آسیای دور، در ژاپن نیز توقف خواهد کرد تا با نخستوزیر تازهانتخابشدهٔ این کشور دیدار کند.
او در ادامهٔ سفر آسیایی خود در کرهٔ جنوبی با شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، نیز دیدار خواهد کرد که نخستین دیدار میان آندو پس از بازگشت به قدرت در کاخ سفید است.