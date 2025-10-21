یک مقام ارشد کاخ سفید روز سهشنبه ۲۹ مهر گفت که برنامهای برای دیدار «در آینده نزدیک» میان دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، و ولادیمیر پوتین، همتای روسی او وجود ندارد.
این اظهارات چند روز پس از آن اعلام شد که آقای ترامپ گفته بود نشست دیگری با رئیسجمهور روسیه در حال برنامهریزی است.
مقام کاخ سفید به خبرنگاران گفت که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، و سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، نیز برنامهای برای دیدار حضوری ندارند و افزود که تماس تلفنی میان این دو «ثمربخش» بوده است.
این توضیح در پی گزارشهایی مطرح شد مبنی بر اینکه گفتوگوهای مقدماتی میان دیپلماتهای ارشد دو کشور متوقف شده و احتمالاً دیدار پیشنهادی را به تعویق انداخته است.
سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، نیز اعلام کرد که چنین دیداری حتی برنامهریزی هم نشده بود.
او به خبرگزاری روسی ریا گفت: «نمیتوان چیزی را به تعویق انداخت که اصلاً بر سر آن توافق نشده. آنچه برخی منابع غربی دیروز نوشتند را تأیید نکردیم. ما هیچ تفاهمی دربارهٔ زمان یا مکان چنین تماسی نداشتیم.»
ایده برگزاری نشست روسای جمهور ایالات متحده و روسیه در بوداپست در جریان تماس تلفنی بین این دو رهبر در روز ۲۴ مهر مطرح شد. انتظار میرفت روبیو و لاوروف برای آمادهسازی زمینههای این دیدار با هم ملاقات کنند. این دو روز دوشنبه تماس تلفنی داشتند.
وزیر خارجه روسیه بعد از این تماس گفت که دو طرف توافق کردهاند مشورتهای تلفنی را ادامه دهند «تا بهتر بفهمیم در چه وضعیتی هستیم و چگونه به مسیر درست حرکت کنیم.» او افزود که اهداف جنگ روسیه تغییر نکرده و «عملیات ویژه نظامی» این کشور به اهدافش خواهد رسید.
لاوروف همچنین بار دیگر با مخالفت روسیه با آتشبس فوری تأکید کرد و گفت لازم است راهحلی یافت شود که آنچه کرملین «علل ریشهای» جنگ میخواند را از بین ببرد.
ترامپ روز ۲۴ مهر گفته بود که نیروهای روسیه و اوکراین باید «در همان جایی که هستند» در میدان نبرد متوقف شوند.
پیشتر، وزارت خارجه آمریکا در بیانیهای اعلام کرد که مارکو روبیو «اهمیت تعاملهای پیشرو را بهعنوان فرصتی برای مسکو و واشینگتن جهت همکاری در پیشبرد راهحلی پایدار برای جنگ روسیه و اوکراین، مطابق با دیدگاه رئیسجمهور ترامپ»، مورد تأکید قرار داده است.
ترامپ روز دوشنبه اعلام کرد تلاشها برای رسیدن به توافق میان روسیه و اوکراین برای پایان دادن به جنگ در جریان است و هشدار داد که در صورت عدم دستیابی به توافق، پیامدها جدی خواهد بود.
او در نشستی در کاخ سفید با آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، گفت: «ما هنوز در فرایند انجام یک معامله [برای توقف جنگ] هستیم. اگر به توافق برسیم، فوقالعاده خواهد بود. اگر نه، بسیاری از مردم بهای بسیار سنگینی خواهند پرداخت.»
دونالد ترامپ هفته گذشته تلاشهای خود را برای میانجیگری در برقراری آتشبس افزایش داد و در این راستا با ولادیمیر پوتین تماس تلفنی برقرار کرد و در کاخ سفید با ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، دیدار داشت.
گفته میشود گفتوگوهای او با زلنسکی تا حد زیادی بدون نتیجه مشخص پایان یافته است.
رئیسجمهور اوکراین و مقامهای ارشد اتحادیه اروپا بارها نسبت به تمایل پوتین برای پایان دادن به جنگ ابراز تردید کردهاند و روز سه شنبه نیز در بیانیهای مشترک بر این موضوع تأکید کردند.
در این بیانیه که به امضای زلنسکی، کیر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، جورجیا ملونی، نخستوزیر ایتالیا، اورسولا فن در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، و چند مقام دیگر رسیده، آمده است: «تاکتیکهای تعلل روسیه بارها و بارها نشان داده است که اوکراین تنها طرفی است که واقعاً به صلح پایبند است.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «همه میبینیم که پوتین همچنان مسیر خشونت و ویرانی را برگزیده است.»
با این حال، زلنسکی اخیرا اعلام کرد که آماده است در پایتخت مجارستان برای گفتوگوهای صلح حاضر شود، هرچند انتخاب بوداپست به عنوان محل مذاکره با انتقاد اتحادیه اروپا روبهرو شده، زیرا حکم بازداشت بینالمللی علیه پوتین از سوی دادگاه کیفری بینالمللی همچنان پابرجاست.
با این وجود، زلنسکی در ادامه هشدار داد که تصمیم دولت آمریکا برای عدم موافقت با ارسال موشکهای تاماهاوک به اوکراین، اهرم فشار دیپلماتیک این کشور را تضعیف کرده است.