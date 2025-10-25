فرستادهٔ ویژهٔ رئیسجمهور روسیه در امور سرمایهگذاری و همکاری اقتصادی میگوید ایالات متحده، اوکراین و روسیه به راهحلی دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ اوکراین نزدیک شدهاند.
کیریل دیمیتریف روز جمعه دوم آبان در گفتوگو با شبکۀ سیانان گفت: «فکر میکنم روسیه، آمریکا و اوکراین واقعاً به راهحلی دیپلماتیک بسیار نزدیک شدهاند.»
دیمیتریف پیشتر تأیید کرده بود که برای دیداری از پیش برنامهریزیشده در ایالات متحده حضور دارد، اما نگفت با چه کسانی ملاقات خواهد کرد.
رسانههای آمریکایی گزارش دادند که او قرار است روز شنبه در میامی با استیو ویتکاف، فرستادۀ ویژهٔ دونالد ترامپ، دیدار کند. خبرگزاری تاس هم از قول دیمیتریف نوشت که او با افراد دیگری نیز ملاقات خواهد داشت، بدون آنکه نامی از آنها ببرد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، این هفته دو شرکت بزرگ نفتی روسیه را هدف تحریم قرار داد تا مسکو را برای پایان دادن به تهاجم گسترده به اوکراین تحت فشار بگذارد.
وزارت خزانهداری آمریکا هفتۀ گذشته اعلام کرد شرکت دولتی «روسنِفت» و شرکت خصوصی «لوکاویل» را تحریم کرده است؛ شرکتهایی که صادرات آنها منبع مهمی برای تأمین بودجۀ کرملین بهشمار میرود.
رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، این تحریمها را «فوقالعاده» توصیف کرد و گفت «این تحریمها بسیار بزرگاند، علیه دو غول نفتیشان».
یک روز بعد، اتحادیۀ اروپا نیز «روسنفت» و «گازپرومنفت»، یکی دیگر از شرکتهای بزرگ نفتی وابسته به غول گازی دولتی گازپروم، را تحریم کرد.
دیمیتریف در گفتوگو با سیانان گفت این تحریمها مسئلۀ بزرگی نیستند و افزود که ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، گفته است روسیه هرگز تحت فشار عمل نخواهد کرد و این تحریمها تنها باعث افزایش بهای بنزین در آمریکا خواهد شد، درحالیکه روسیه نفت کمتری را با قیمت بالاتر خواهد فروخت.
او افزود: «فکر میکنم مسئلۀ واقعی این است که چطور گفتوگو را ادامه دهیم و به راهحلی مسالمتآمیز برای بحران برسیم و در همین حال راهحلهای واقعبینانه ارائه دهیم، نه راهحلهای غیرواقعی.»
او در پاسخ به این پرسش که چرا پوتین حاضر نیست با آتشبس و تثبیت خطوط نبرد در وضعیت فعلی موافقت کند، گفت روسیه فقط آتشبس نمیخواهد بلکه بهدنبال راهحل نهایی برای این مناقشه است، زیرا آتشبس ممکن است هر لحظه شکسته شود یا طرفهای درگیر از آن برای تجدید قوا استفاده کنند.
او گفت: «اقدام بزرگ رئیسجمهور زلنسکی این است که پذیرفته است مسئله بر سر خطوط نبرد است. موضع قبلی او این بود که روسیه باید کاملاً عقبنشینی کند. بنابراین، در واقع، فکر میکنم ما بهطور معقولی به یک راهحل دیپلماتیک نزدیک شدهایم که میتوان روی آن کار کرد.»
دیمیتریف همچنین گفت باور دارد نشست ترامپ و پوتین برگزار خواهد شد، اما «احتمالاً در زمانی دیرتر».
ترامپ هفتهٔ گذشته با پوتین گفتوگو کرد و گفت قصد دارد ظرف چند هفتۀ آینده در بوداپست با او دیدار کند، اما بعداً این دیدار را لغو کرد و افزود ممکن است در زمان دیگری برگزار شود.
دیمیتریف گفت: «گفتوگو میان روسیه و آمریکا ادامه خواهد داشت، اما قطعاً فقط در صورتی که منافع روسیه مورد توجه و احترام قرار گیرد.»
فرستادۀ ویژۀ روسیه در پاسخ به پرسشی دربارۀ گلایههای ترامپ از اینکه اگرچه گفتوگوهای تلفنیاش با پوتین سازنده است اما روسیه همچنان به هدف قرار دادن غیرنظامیان ادامه میدهد، گفت موضع ارتش روسیه این است که فقط اهداف نظامی را هدف میگیرد.
این ادعا در حالی است که اوکراین تقریباً هر شب هدف حملات پهپادی و موشکی روسیه قرار میگیرد؛ حملاتی که به ساختمانهای مسکونی و زیرساختهای غیرنظامی در کییف و دیگر شهرهای بزرگ دور از خط مقدم آسیب میزنند.
دیمیتریف در پاسخ به پرسشی دربارۀ حملۀ پنجشنبهشب روسیه به یک مهدکودک در خارکیف اوکراین گفت ارتش روسیه مهدکودکها را هدف قرار نمیدهد، اما باید دربارۀ آن مورد خاص از ارتش پرسیده شود.
او گفت: «من نظامی نیستم. فقط تلاش میکنم گفتوگو برقرار شود و مطمئن شوم که این درگیری هرچه زودتر پایان یابد.»