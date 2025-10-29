دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز چهارشنبه در آخرین مرحله از سفر آسیایی خود وارد کره‌ جنوبی شد و نسبت به پیشرفت در توافق حل‌نشدهٔ تعرفه‌ها با رئیس‌جمهور کره جنوبی و همچنین دستیابی به آتش‌بس در جنگ تجاری با چین ابراز خوش‌بینی کرد.

ترامپ، که چند ساعت پس از آزمایش یک موشک کروز با قابلیت هسته‌ای از سوی کره‌شمالی از توکیو وارد گیونگجو شد، با استقبال باشکوه لی جه میونگ، رئیس‌جمهور کره جنوبی، روبه‌رو شد.

این شهر تاریخی امسال میزبان نشست مجمع همکاری اقتصادی آسیا ـ اقیانوسیه است و گفت‌وگوهای ترامپ با رئیس‌جمهور چین نیز برای روز پنج‌شنبه در بندر بوسان برنامه‌ریزی شده است.

به‌گزارش رویترز، ترامپ در مسیر پرواز به کره‌ جنوبی در هواپیمای ریاست‌جمهوری به خبرنگاران گفت آزمایش موشکی کره‌ شمالی را جدی نمی‌گیرد و تمرکز اصلی‌اش بر دیدار با رهبر دومین اقتصاد بزرگ جهان است.

او گفت: «فکر می‌کنم نتیجه‌ای بسیار خوب برای کشورمان و در واقع برای جهان خواهیم داشت.»

ترامپ افزود انتظار دارد در ازای تعهد پکن به محدود کردن صادرات مواد اولیه تولید فنتانیل (مخدر مصنوعی کشنده‌ای که گفته می‌شود عامل اصلی مرگ‌ومیر ناشی از سوءمصرف در آمریکا است)، تعرفه‌های آمریکا بر کالاهای چینی را کاهش دهد.

روزنامه وال‌استریت جورنال نوشت ایالات متحده ممکن است نرخ فعلی تعرفه ۲۰ درصدی بر کالاهای چینی را که به‌دلیل صادرات این مواد اعمال شده، به نصف کاهش دهد.

وزارت خارجه چین در بیانیه‌ای گفت دیدار دو رهبر «انرژی تازه‌ای به توسعه روابط چین و آمریکا تزریق خواهد کرد» و پکن آماده است برای دستیابی به «نتایج مثبت» همکاری کند.

گفت‌وگوهای دشوار تجاری با کره‌ جنوبی

ترامپ در سخنرانی خود در نشست مدیران‌ عامل مجمع همکاری اقتصادی آسیا ـ اقیانوسیه در گیونگجو پیش از دیدار با لی گفت توافق تجاری با کره‌ جنوبی «به‌زودی نهایی خواهد شد»، هرچند مقام‌های هر دو کشور احتمال دستیابی به توافق در همین هفته را کم‌رنگ دانسته‌اند.

این دو کشور متحد در اواخر ژوئیه توافق کردند که سئول با تزریق ۳۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید در ایالات متحده از سنگین‌ترین تعرفه‌ها مصون می‌ماند، اما گفت‌وگوها درباره ساختار این سرمایه‌گذاری‌ها متوقف شده است.

در دیدار لی و ترامپ در موزه ملی گیونگجو، رئیس‌جمهور آمریکا تاج طلایی و عالی‌ترین نشان افتخار این کشور را که «نشان بزرگ موگونگ‌هوا» نام دارد و همچنین نسخه‌ای از تاجی را که پادشاهان شیلا بر سر می‌گذاشتند، دریافت کرد.

در آغاز ضیافت کاری، لی وعده داد بودجهٔ دفاعی بیشتری اختصاص دهد تا نگرانی ترامپ درباره مشارکت اندک متحدان در هزینه‌های نظامی را برطرف کند.

او همچنین خواستار موافقت آمریکا با اجازه بازفرآوری سوخت هسته‌ای برای استفاده در زیردریایی‌ها شد؛ اقدامی که طبق توافق میان دو کشور بدون رضایت واشینگتن ممکن نیست.

ترامپ وعده داد برای «حل‌وفصل» مشکلات کره‌ جنوبی با همسایه شمالیِ مجهز به سلاح هسته‌ای کمک کند. دو کره هنوز از نظر رسمی در حالت جنگ قرار دارند، زیرا جنگ ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۳ با آتش‌بس پایان یافت و هیچ صلح‌نامه‌ای امضا نشد.

ترامپ که بارها خواستار دیدار با رهبر کره‌ شمالی، کیم جونگ‌اون، در این سفر شده بود، گفت زمان‌بندی اجازه چنین ملاقاتی را نمی‌دهد.

آیا تایوان در دستور کار است؟

ترامپ که در نشست اصلی مجمع همکاری اقتصادی آسیا ـ اقیانوسیه شرکت نخواهد کرد، قصد دارد در طول اقامتش در کره‌ جنوبی چند دیدار دوجانبه با رهبران کشورها از جمله شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، برگزار کند و سپس روز پنج‌شنبه به آمریکا بازگردد.

به‌گفته مقام‌های آمریکایی، مذاکره‌کنندگان دو اقتصاد بزرگ جهان روز یکشنبه چارچوب توافقی را برای توقف افزایش تعرفه‌های آمریکا و کنترل صادرات مواد معدنی کمیاب از سوی چین تدوین کردند؛ خبری که باعث رشد بی‌سابقه بازارهای سهام شد.

چین با احتیاط بیشتری دربارهٔ احتمال توافق سخن گفته، اما رویترز می‌گوید پکن روز چهارشنبه برای اولین بار در چند ماه اخیر نخستین محموله‌های سویا از آمریکا را خریداری کرد که می‌تواند نشانه‌ای از بهبود روابط باشد.

کاهش خرید چین، باعث شده است کشاورزان آمریکایی که از پایگاه‌های اصلی حامی ترامپ‌اند، از فروش میلیاردها دلار محصولات خود محروم شوند.

ترامپ گفت در دیدار با شی درباره تراشه‌های پیشرفته هوش مصنوعی شرکت انویدیا نیز گفت‌وگو خواهد کرد، زیرا فروش آن‌ها به چین از موضوعات حساس مذاکرات تجاری است.

او افزود نمی‌داند آیا موضوع تایوان در دیدار با شی مطرح خواهد شد یا نه.

ترامپ از زمان آغاز ریاست‌جمهوری‌اش در ژانویه، در موضع خود نسبت به جزیره‌ای که چین مدعی مالکیت آن است و به‌طور دموکراتیک اداره می‌شود، نوسان داشته است.

او گفت شی به او اطمینان داده تا زمانی که او در قدرت است، چین به تایوان حمله نخواهد کرد. ترامپ هنوز هیچ فروش جدیدی از سلاح به تایپه را تأیید نکرده است.

آخرین ایستگاه سفر آسیایی ترامپ

سفر ترامپ به کره‌ جنوبی، مرحلهٔ پایانی سفر فشردهٔ او به منطقه‌ای است که از سیاست‌های تعرفه‌ای و رقابت فزاینده آمریکا و چین بیش از همه آسیب دیده است.

ترامپ در مالزی مجموعه‌ای از توافق‌های تجاری را اعلام کرد و نظاره‌گر امضای آتش‌بس گسترده‌تر میان تایلند و کامبوج پس از درگیری مرزی شد.

او روز سه‌شنبه در توکیو نیز از نخست‌وزیر زن ژاپن، سانائه تاکائیچی، به‌گرمی استقبال کرد و از وعدهٔ او برای تسریع در تقویت نظامی ژاپن تمجید کرد. در این دیدار نیز توافق‌هایی در زمینه تجارت و مواد معدنی کمیاب امضا شد.

آمریکا و ژاپن همچنین در راستای تعهد توکیو به سرمایه‌گذاری، وام و ضمانت‌های استراتژیک به ارزش ۵۵۰ میلیارد دلار در ازای لغو بخشی از تعرفه‌ها، فهرستی از پروژه‌هایی را منتشر کردند که شرکت‌های ژاپنی قصد سرمایه‌گذاری در ایالات متحده را دارند.

واشینگتن از کره‌ جنوبی خواسته بود توافقی مشابه انجام دهد، اما سئول می‌گوید توان پرداخت ۳۵۰ میلیارد دلار تعهدش را به‌صورت نقد ندارد و در عوض مجموعه‌ای از سرمایه‌گذاری‌های مرحله‌ای، وام و سایر اقدامات جایگزین را پیشنهاد کرده است.