سه شنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۴

«خشاب پرکردن جدید حکومت» علیه پژوهشگران علوم اجتماعی

در روزهای اخیر موج تازه‌ای از فشارها بر بخشی از فعالان جامعه دانشگاهی و روشنفکری ایران شکل گرفته است؛ فشاری که به‌ویژه متوجه گروهی از جامعه‌شناسان، پژوهشگران علوم اجتماعی و منتقدان سیاست‌های رسمی شده است. اسامی افرادی چون محمد مالجو، پرویز صداقت، مهسا اسدالله‌نژاد و شیرین کریمی در میان بازداشت شدگان است؛ این پژوهشگران از گرایش‌های چپ و منتقد وضعیت نابرابری، فقر، مهاجرستیزی و پیامدهای سیاسی و اجتماعی تحولات منطقه‌ای هستند. این گزارش به دنبال پاسخ به این پرسش است که چرا نهاد قدرت به سراغ سرکوب این طیف از جامعه‌شناسان رفته است.

