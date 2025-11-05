پیروزی‌ نامزدهای دموکرات در انتخابات آمریکا؛ زهران ممدانی شهردار نیویورک شد

در انتخابات محلی آمریکا که روز سهشنبه ۱۳ آبان در ایالتهای مختلف این کشور برگزار شد، نامزدهای حزب دموکرات در بیشتر ایالتها پیروز شدند.
بزرگترین رویداد این دور از انتخابات پیروزی زُهران مَمدانی، نامزد چپگرای حزب دموکرات برای مسئولیت شهرداری نیویورک بود. او پس از اعلام پیروزی خطاب به طرفدارانش گفت که روز اول ژانویه بعنوان شهردار نیویورک سوگند یاد خواهد کرد.
در ایالتهای ویرجینیا و نیوجرسی هم نامزدهای حزب دموکرات توانستند با شکست دادن رقبای جمهوریخواه خود که از طرف دونالد ترامپ حمایت شده بودند، فرمانداریهای این دو ایالت را در دست بگیرند.
در ایالت کالیفرنیا هم طرح تغییر نقشه مناطق جغرافیایی برای انتخابات بعدی تصویب شد. با تصویب این طرح، دموکراتها میتوانند دستکم پنج نماینده بیشتر از این ایالت به کنگره آمریکا بفرستند.
در نخستین واکنش، دونالد ترامپ دلیل شکست جمهوریخواهان را تعطیلی دولت آمریکا و نبودن نام او در انتخابات ذکر کرد.
زهران ممدانی
روز سهشنبه، در روزی که ایالات متحده شاهد برگزاری چند انتخابات مهم بود، نامزدهای حزب دموکرات با سه پیروزی پیاپی، از هماکنون برای دونالد ترامپ و حزب جمهوریخواه در انتخابات سال آینده کنگره خط و نشان کشیدند.
در مهمترین انتخابات دیروز، زهران ممدانی ۳۴ ساله که از سال گذشته سیاستهایی سوسیالیستی را تبلیغ و ترویج میکرد، توانست با پیروزی بر رقبای خود از جمله اندرو کومو فرماندار پیشین ایالت نیویورک، تاریخساز شود.
زهران ممدانی که نخستین شهردار مسلمان نیویورک است در سال ۱۹۹۱ در اوگاندا از خانوادهای شیعه و هندیتبار بهدنیا آمد و خانواده او زمانی که زهران ممدانی هفتساله بود به آمریکا مهاجرت کردند.
او که تنها هفت سال پیش، شهروند ایالات متحده شده است، تا پیش از پیروزی در انتخابات شهرداری نیویورک، عضو مجلس ایالتی بود.
زهران ممدانی با تکیه بر برنامههایی همچون اتوبوس رایگان برای حمل و نقل عمومی، مهد کودکهای رایگان برای همه خانوادهها، تثبیت اجارهبهای آپارتمانهای اجاری در نیویورک، افزایش ساخت مسکن در این ابرشهر، تأسیس فروشگاههای دولتی مواد غذایی و البته افزایش مالیات ثروتمندان توانست نظر رأیدهندگان را جلب کند.
آقای ممدانی در مواردی از اسرائیل هم انتقادهای تندی کرده است؛ موضوعی که باعث شد دونالد ترامپ تا همین شب انتخابات او را یک «کمونیست یهودستیز» معرفی کند و حتی در مطلبی در شبکه اجتماعی خود موسوم به «تروث سوشال»، هشدار بدهد که هر شهروند یهودی که به ممدانی رأی دهد، به گفته او- «فردی احمق» است.
رئیس جمهور آمریکا پیشتر هم هشدار داده بود که در صورت پیروزی آقای ممدانی در انتخابات شهرداری نیویوک، بودجه فدرال این شهر را، «به حداقل ممکن» تقلیل خواهد داد.
زُهران ممدانی پس از پیروزی در انتخابات، خطاب به حامیانش گفت این پیروزی، راه شکستدادن دونالد ترامپ را نشان داد.
در دو انتخابات دیگر روز سهشنبه، دو زن دموکرات به فرمانداری ایالتهای ویرجینیا و نیوجرسی رسیدند. در ویرجینیا، ابیگیل اسپنبرگر توانست با شکست رقیبش، جانشین فرماندار جمهوریخواه، «گلن یانکین» شود و در نیوجرسی هم میکی شِریل، ضمن غلبه بر رقیب جمهوریخواه خود، فرمانداری را از همحزبی خود، «فیل مورفی» تحویل گرفت.
اما شاید بتوان موفقیت دموکراتها در کالیفرنیا را، بزرگترین پیروزی عملی این حزب در رشتهانتخابات سهشنبه دانست. در این ایالت، رأی دهندگان به بازترسیم نقشه حوزههای انتخاباتی کنگره رأی دادند و به این ترتیب، به شکل بالقوه راه حزب دموکرات را برای در اختیار گرفتن پنج کرسی دیگر در مجلس نمایندگان هموار کردند.
دونالد ترامپ در نخستین واکنش به نتایج بد حزب جمهوریخواه در آزمونهای روز سهشنبه، دلیل این موضوع را، «نبودن نام خودش روی برگههای رأی» توصیف کرد.
دولت آمریکا وارد طولانیترین تعطیلی خود در تاریخ معاصر آن کشور شد
روز چهارشنبه تعطیلی دولت آمریکا وارد ۳۶ امین روز خود شد که طولانیترین تعطیلی در تاریخ معاصر ایالات متحده بهشمار میآید.
یکی از بزرگترین پیامدهای این تعطیلی، اختلال شدید در پروازهای داخلی و بینالمللی در فرودگاههای آمریکا است که نگرانیهایی جدی در چند هفته باقیمانده به تعطیلات روز شکرگزاری و اوج سفرهای داخلی بهوجود آورده است.
بیش از ۶۰ هزار نفر از کارمندان امنیتی و کنترل آمدوشد هوایی در شش هفته گذشته بدون دریافت حقوق کار کردهاند و کمبود نیرو در فردوگاههای بزرگ آمریکا پروازها را با تأخیرهای چندساعته روبهرو کرده است.
حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار کارمند دولتی هم در مرخصی بدون حقوق هستند یا مجبور هستند بدون دریافت حقوق کار کنند.
جمهوریخواهان که کنترل مجلس نمایندگان و سنا را در دست دارند تاکنون نتوانستهاند بر سر مفاد بودجه با دموکراتها به توافق برسند.