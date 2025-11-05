تعطیلی دولت فدرال ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه ۱۳ آبان وارد سیوششمین روز شد و به طولانیترین تعطیلی در تاریخ این کشور تبدیل گردید.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روز چهارشنبه از سناتورهای جمهوریخواه خواست قانون «فیلیباستر» (اطالۀ بررسی) را لغو کنند تا به این تعطیلی طولانی پایان دهند، اما رهبر اکثریت سنا گفت جمهوریخواهان اکثریت لازم برای چنین تصمیمی را هم ندارند.
ترامپ در ضیافت صبحانه با سناتورهای جمهوریخواه در کاخ سفید، دموکراتها را به رفتار «انتحاری» تشبیه کرد و گفت آنان مانند خلبانان «کامیکازه» آمادهاند کشور را نابود کنند.
او افزود: «فکر میکنم اینها کامیکازهاند؛ اگر لازم باشد، کشور را هم پایین میکشند.»
در پی عدم توافق جمهوریخواهان و دموکراتها در سنا بر سر بودجه و در نتیجه تعطیلی دولت، در حال حاضر بسیاری از نهادهای فدرال عملاً غیرفعال شدهاند و حدود یک میلیون و چهارصد هزار کارمند دولتی یا بدون حقوق کار میکنند یا در مرخصی اجباری به سر میبرند.
همزمان شماری از دادگاهها و نهادهای خدمات عمومی برای ادامهٔ فعالیت از بودجهٔ اضطراری استفاده میکنند و هشدار دادهاند که در صورت تداوم تعطیلی، فعالیتشان بهطور جدی مختل خواهد شد.
در همین حال، شان دافی، وزیر حملونقل آمریکا، روز چهارشنبه در کنفرانسی خبری در فیلادلفیا هشدار داد که اگر بنبست بودجهای تا هفتهٔ آینده ادامه یابد، «هرجومرج گستردهای» در فرودگاههای کشور رخ خواهد داد. او گفت: «ممکن است مجبور شویم بخشهایی از آسمان کشور را ببندیم، چون دیگر نیروی کافی برای کنترل ترافیک هوایی نخواهیم داشت.»
براساس پیشبینیهای رسمی، سفرهای هوایی در تعطیلات «شکرگزاری» امسال رکورد خواهد زد و بیش از ۵.۸ میلیون آمریکایی پرواز داخلی خواهند داشت. اما همزمان بیش از ۶۰ هزار مأمور امنیت حملونقل و کنترلکنندهٔ پرواز بدون دریافت حقوق به کار ادامه میدهند و کاخ سفید هشدار داده است که افزایش غیبتها ممکن است باعث صفهای طولانی و لغو گستردهٔ پروازها شود.
ترامپ همچنین تهدید کرده است که برنامهٔ کمک غذایی فدرال (SNAP) را که به ۴۲ میلیون آمریکایی در تأمین خوراک کمک میکند، برای نخستین بار در ۶۰ سال گذشته متوقف خواهد کرد؛ اقدامی که فعلاً توسط دو دادگاه متوقف شده است.
برنامۀ SNAP یا «برنامه کمک تغذیه تکمیلی» طرحی فدرال در آمریکا است که به خانوارهای کمدرآمد کوپن یا اعتبار مالی برای خرید مواد غذایی ضروری میدهد.
اختلاف اصلی: بیمهٔ درمانی و کشمکش بر سر بودجه
محور اصلی بنبست کنونی، اختلاف دو حزب بر سر بودجهٔ مراقبتهای بهداشتی است.
دموکراتها میگویند تنها در صورتی به پایان تعطیلی رأی خواهند داد که جمهوریخواهان با تمدید یارانههای بیمهای موافقت کنند تا میلیونها آمریکایی بتوانند بیمهٔ درمانی مقرونبهصرفه تهیه کنند.
اما جمهوریخواهان اصرار دارند که گفتوگو دربارهٔ بیمه تنها پس از بازگشایی دولت ممکن است.
گروهی از نمایندگان میانهرو از هر دو حزب در تلاشاند راهی برای مصالحه بیابند و چند تن از آنان روز دوشنبه چارچوبی دوحزبی برای کاهش هزینههای بیمهٔ درمانی ارائه کردند. با این حال، ترامپ در مصاحبهای با شبکهٔ سیبیاس گفت نمیگذارد از او «اخاذی» شود و حاضر نیست امتیازی بدهد.
بهگزارش رویترز، رئیسجمهور آمریکا در همان نشست با سناتورهای جمهوریخواه، از آنان خواست «قانون فیلیباستر» را لغو کنند تا بتواند بدون نیاز به آراء دموکراتها دولت را بازگشایی کند. اما جان تون، رهبر اکثریت سنا، این خواسته را «غیرممکن» دانست و گفت جمهوریخواهان اکثریت لازم برای چنین تصمیمی را ندارند.
قانون «فیلیباستر» (اطالهٔ بررسی یا سد رأی) یکی از قواعد دیرپای سنا است که میگوید برای تصویب بیشتر لوایح، دستکم ۶۰ نفر از ۱۰۰ سناتور باید رأی موافق دهند.
هدف از این قانون، حفظ سنت سازش و جلوگیری از تصمیمهای عجولانهٔ حزبی بوده است. جمهوریخواهان در حال حاضر ۵۳ کرسی دارند و بدون حمایت دستکم هشت دموکرات نمیتوانند لایحهٔ بودجه را تصویب کنند.
ترامپ پیشتر نیز خواستار حذف این قاعده شده بود و این بار گفت لغو آن به جمهوریخواهان اجازه میدهد لوایح «محبوب مردم» را سریعتر تصویب کنند. اما بسیاری از سناتورهای حزب او هشدار دادهاند که چنین تغییری ممکن است در آینده به نفع دموکراتها تمام شود و تعادل تاریخی سنا را از بین ببرد.
تعطیلی طولانی دولت ایالات فدرال متحده اکنون بر بازار سهام، پروازهای داخلی و برنامههای حمایتی مانند SNAP اثر منفی گذاشته و نگرانیها دربارهٔ رشد اقتصادی را افزایش داده است.
ترامپ با آنکه خواستار پایان تعطیلی است، همچنان دموکراتها را مسئول بنبست میداند و میگوید آنان باید «گام نخست را برای بازگشایی دولت بردارند».
در مقابل، رهبران دموکرات میگویند رئیسجمهور با استفاده از بحران، در پی فشار سیاسی برای عقبنشینی آنان در موضوع بیمهٔ درمانی است.