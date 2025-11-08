چندوچون گسترش دامنۀ «فقر مطلق» در ایران
دامنۀ «فقر مطلق» در ایران هر روز گستردهتر میشود. آمارهای رسمی میگوید ۲۶ میلیون نفر از ایرانیان در فقر مطلق بهسر میبرند. فقر موجب شده است از «طبقهٔ متوسط» ایران کاسته شود و به جمعیت فقرا اضافه شود. پزشکان و جامعهشناسان هم معتقدند کمبود کالری غذایی در بین جمعیت فقیر موجب بیماری و اضطراب آنها و حتی بازی با روح و روان مردمی شده که هر روز باید سفرههای خود را خالی ببینند. جامعۀ ایران هر روز نحیفتر و رنجورتر میشود.
