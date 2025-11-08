گفتوگوهای صلح در استانبول میان پاکستان و حکومت اسلامگرای تندرو طالبان افغانستان بدون دستیابی به توافق پایان یافت، اما آتشبس میان دو کشور همسایه ادامه دارد.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی اصلی طالبان، روز شنبه ۱۷ آبان شکست این مذاکرات را به «رفتار غیرمسئولانه و فقدان همکاری» هیئت پاکستانی نسبت داد.
مجاهد در پیامی در شبکۀ ایکس، اسلامآباد را متهم کرد که «هیچ آمادگیای برای بر عهده گرفتن مسئولیت امنیت افغانستان، یا حتی کشور خود، نشان نداده است.»
او افزود که آتشبس «تا این لحظه از سوی ما نقض نشده و همچنان رعایت خواهد شد.»
پس از درگیریهای خونین مهرماه میان پاکستان و طالبان، که در آن دستکم ۵۰ غیرنظامی افغان کشته و حدود ۴۵۰ نفر زخمی شدند، تا کنون چندین دور از گفتوگوهای با میانجیگری ترکیه و قطر در استانبول برگزار شده است.
آخرین دور مذاکرات در روزهای ۱۵ و ۱۶ آبان برگزار شد و سرپرستی آن را عبدالحق وثیق، رئیس سازمان اطلاعات طالبان، و سرلشکر عاصم مالک، رئیس سازمان اطلاعات ارتش پاکستان (ISI)، بر عهده داشتند.
پیشتر، مقامهای پاکستانی از جمله وزیر دفاع، خواجه آصف، نیز اعلام کرده بودند که گفتوگوهای استانبول بینتیجه مانده و افزودند: «برنامهای برای ادامهٔ مذاکرات وجود ندارد.»
آصف هشدار داد اگر از خاک افغانستان برای حمله به پاکستان استفاده شود، آتشبس پایان خواهد یافت. او پیشتر نیز هشدار داده بود که شکست در رسیدن به توافق ممکن است به «جنگی آشکار» منجر شود.
آخرین دور گفتوگوهای طالبان و پاکستان در استانبول از همان آغاز با مشکلاتی از جمله درگیری مسلحانهٔ روز جمعه میان نیروهای طالبان و ارتش پاکستان روبهرو شد.
اگرچه دو طرف یکدیگر را به آغاز تیراندازی متهم میکنند، اما گزارشهای محلی حاکی است که غیرنظامیان در نزدیکی شهر مرزی سپینبولدک تلفات سنگینی متحمل شدهاند.
درگیریهای خونین مهرماه میان پاکستان و طالبان با میانجیگری قطر و ترکیه متوقف شد و دو طرف از برقراری آتشبس خبر دادند.
پاکستان همچنین کشته شدن دستکم ۲۳ سرباز و زخمی شدن ۲۹ نفر دیگر را تأیید کرد.
خشونتها پس از انفجارهای ۹ اکتبر در کابل آغاز شد؛ انفجارهایی که مقامهای طالبان مسئولیت آن را به پاکستان نسبت دادند.
دو طرف که کشورهایشان مرزی به طول ۲۶۰۰ کیلومتر دارند و زمانی متحدان نزدیک بودند، در پی اتهامهای اسلامآباد مبنی بر پناه دادن طالبان افغانستان به گروههای شبهنظامی از جمله تحریک طالبان پاکستان (TTP) روابطشان تیره شده است.
پاکستان مدعی است حکومت طالبان اجازه میدهد این گروه از خاک افغانستان بهعنوان پایگاه آموزشی و لجستیکی برای حملات در داخل پاکستان استفاده کند، اما حکومت طالبان این ادعا را رد میکند.