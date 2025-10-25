وزیر دفاع پاکستان روز شنبه سوم آبان گفت که به باور او حکومت افغانستان خواهان صلح است، اما اگر در گفت‌وگوهای در حال برگزاری در استانبول توافقی حاصل نشود، نتیجه آن «جنگ آشکار» خواهد بود.

این اظهارات تنها چند روز پس از آن مطرح شد که دو کشور پس از درگیری‌های مرزی خونین بر سر آتش‌بس توافق کردند.

گفت‌وگوهای استانبول که از روز شنبه آغاز شده و تا روز یکشنبه ادامه خواهد داشت، تازه‌ترین تلاش پاکستان و افغانستان برای جلوگیری از بازگشت به خشونت پس از شدیدترین درگیری‌های مرزی از زمان تسلط طالبان بر کابل در سال ۲۰۲۱ است.

هدف این مذاکرات، تدوین سازوکاری برای اجرای بلندمدت آتش‌بس دوحه است.

خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان، گفت که از زمان اجرای آتش‌بس در چهار تا پنج روز گذشته، هیچ درگیری‌ای رخ نداده و هر دو طرف به آتش‌بس پایبند بوده‌اند.

او در سخنانی تلویزیونی از پاکستان گفت: «ما این گزینه را داریم که اگر توافقی صورت نگیرد، با آن‌ها وارد جنگی آشکار شویم. اما من دیدم که آن‌ها خواهان صلح هستند.»

هیئت حکومت طالبان که روز جمعه عازم ترکیه شد، به ریاست معاون وزیر کشور، حاجی نجیب، در گفت‌وگوهای استانبول شرکت می‌کند. اسلام‌آباد هنوز اعلام نکرده است چه کسی را برای حضور در این مذاکرات اعزام خواهد کرد.

برای حکومت طالبان، هدف اصلی این مذاکرات تضمین تمامیت ارضی افغانستان است.

در مقابل، از دید اسلام‌آباد، گفت‌وگوها باید به موضوع «تهدید تروریسمی که از خاک افغانستان علیه پاکستان سرچشمه می‌گیرد» بپردازد؛ موضوعی که سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، طاهر حسین انصاری روز جمعه بر آن تأکید کرد.

درگیری‌ها اوایل ماه جاری، پس از آن آغاز شد که اسلام‌آباد از طالبان خواست تا مبارزان مسلحی را که از خاک افغانستان به پاکستان حمله می‌کنند، مهار کند.

در پی آن، پاکستان حملات هوایی به آن سوی مرز انجام داد و هر دو طرف آتش سنگینی رد و بدل کردند که در نتیجه ده‌ها نفر کشته شدند و گذرگاه‌های مرزی مهم بسته شدند و همچنان بسته باقی مانده‌اند.

اسلام‌آباد کابل را متهم می‌کند که به پناه دادن به شبه‌نظامیانی که نیروهای پاکستانی را هدف قرار می‌دهند ادامه می‌دهد. طالبان این اتهام را رد کرده و می‌گوید عملیات نظامی پاکستان نقض حاکمیت افغانستان است.