نزدیک به ۳۰۰ تن از استادان دانشگاه و پژوهشگران و هنرمندان و فعالان سیاسی و فرهنگی و مدنی در خارج از کشور با امضای بیانیه‌ای بازداشت «روشنفکران جامعه‌‌گرا» را محکوم کردند. تورج اتابکی، استاد تاریخ خاورمیانه و آسیای مرکزی آکادمی سلطنتی هلند در آمستردام که از امضاکنندگان این بیانیه هم هست، در گفت‌وگو با رادیوفردا دربارۀ موضوع و محتوای این بیانیه توضیح داده است.