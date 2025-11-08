لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۴ تهران ۱۹:۱۷

گفت‌وگو با تورج اتابکی؛ دلیل سرآسیمگی در بازداشت روشنفکران

نزدیک به ۳۰۰ تن از استادان دانشگاه و پژوهشگران و هنرمندان و فعالان سیاسی و فرهنگی و مدنی در خارج از کشور با امضای بیانیه‌ای بازداشت «روشنفکران جامعه‌‌گرا» را محکوم کردند. تورج اتابکی، استاد تاریخ خاورمیانه و آسیای مرکزی آکادمی سلطنتی هلند در آمستردام که از امضاکنندگان این بیانیه هم هست، در گفت‌وگو با رادیوفردا دربارۀ موضوع و محتوای این بیانیه توضیح داده است.

