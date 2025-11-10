دیدار ترامپ - الشرع و معادلات منطقهای در گفتوگو با حبیب حسینیفرد
دیدار بیسابقه دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، با احمد الشرع، رهبر موقت سوریه، موجی از واکنشها و گمانهزنیهای ژئوپولیتیکی را برانگیخته است. الشرع که سالها بهعنوان چهرهای وابسته به القاعده و تحت تعقیب در فهرست گروههای تروریستی ایالات متحده معرفی میشد، اکنون در موقعیتی تازه قرار گرفته است. دیدار رهبران دو کشور، به گفته ناظران، میتواند نشانهٔ تغییر رویکرد آمریکا در قبال سوریه یا پیامی به بازیگران منطقهای باشد. حبیب حسینیفرد، تحلیلگر امور بینالملل، در گفتوگویی به بررسی این سفر و نتایج آن پرداخته است.
