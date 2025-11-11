یک کارشناس حقوقی: باید مانند «نه به اعدام» در برابر مجازات شلاق مقاومت مدنی کرد

اجرای حکم شلاق تعزیری آتش شاکرمی، خاله نیکا شاکرمی از جان‌باختگان اعتراض‌های مدنی ۱۴۰۱، باردیگر استفده از این مجازات را در قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران پررنگ کرده است؛ مجازاتی که حکومت آن را «شرعی» و منتقدانش «تحقیرآمیز» و در تضاد با «کرامت انسانی» می‌دانند. جمهوری اسلامی ایران عضو کنوانسیون منع شکنجه نیست، اما آیا این مسئله به تنهایی می‌تواند دست حکومت را در اجرای چنین مجازاتی باز بگذارد. معین خزائلی، کارشناس حقوقی در سوئد، در گفت‌وگو با برنامهٔ رادیویی ساعت ۱۴ رادیو فردا به این موضوع پرداخته است.