بحران در ایران؛ الگوهای مصرف برای پیشگیری از «روز صفر آبی»
ایران با بحران شدید کمآبی و خطر اتمام ذخیرهٔ آب تهران روبهروست. کارشناسان تأکید دارند که شهروندان با تغییر الگوی مصرف میتوانند در پیشگیری از «روز صفر آبی» نقش مؤثری ایفا کنند. تجربهٔ کشورهای مختلف مانند استرالیا، آفریقای جنوبی، اسرائیل، سنگاپور و ایالت کالیفرنیا در آمریکا نشان میدهد که با سیاستهای مدیریتی، فناوریهای نوین و تنظیم مصرف، مدیریت بحران آب ممکن است. گزارشی در این زمینه بشنوید.
آبان ۲۱, ۱۴۰۴
چرا شهردار اهواز برکنار شد؟ گفتوگو با حسین قاضیان
