پانیذ فریوسفی؛ انتخابی معنادار برای رهبری ارکستر سمفونیک بحرانزدهٔ تهران
ارکستر سمفونیک تهران بعد از سالها با رهبری پانیذ فریوسفی یکی از نوازندگان این ارکستر و دختر آهنگساز فقید ایرانی، شهریار فریوسفی، به روی صحنه میرود. خانم فریوسفی در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا گفته که این اولین بار است ارکستر سمفونیک تهران رهبر زن دارد. او افزوده است: این به آن خاطر است که رشتهای برای آموزش رهبری ارکستر در مراکز آموزشیمان نداریم. به گفته پانیذ فریوسفی، شورای هنری ارکسترهای بنیاد رودکی از او برای این اجرا دعوت کرده است. در سالهای اخیر، نزهت امیری از دیگر موسیقیدانان زن ایرانی بوده که در مقاطعی رهبری ارکستر ملی ایران را بر عهده داشته است. اما آیا این انتخاب میتواند به یک اتفاق و پشتوانه برای زنان در حوزه موسیقی تبدیل شود و تا چه اندازه مسائل فنی در چنین گزینشی در نظر گرفته شده است. پیمان سلطانی، موسیقیدان و رهبر ارکستر ملل در تهران، در گفتوگو با برنامهٔ خبری-تحلیلی ساعت ۱۴ رادیو فردا به این پرسشها پاسخ داده است.
