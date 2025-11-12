لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۴ تهران ۲۰:۱۸

چرا شهردار اهواز برکنار شد؟ گفت‌وگو با حسین قاضیان

پدر احمد بالِدی، جوانی که در اهواز و در اعتراض به تخریب کسب‌وکار خانوادگی اقدام به خودسوزی کرده بود، خواستار مسئولیت‌پذیری مقامات در ماجرای مرگ تلخ فرزندش شده است. آقای بالِدی در میان اتاقی که یک مجلس ترحیم برگزار می‌شد، ایستاده فریاد زد که تا رفتن شهردار از اهواز، جسد فرزندش را برای خاکسپاری تحویل نخواهد گرفت. ساعاتی بعد استانداری خوزستان اعلام کرد که رضا امینی، شهرداری که اهل اهواز هم نبود، از سمت خود برکنار شده است. چرا این برکناری رخ داد و در عین حال چرا خودسوزی اعتراضیِ یک جوان، وجدان جمعی در سطح کشور را تکان نمی‌دهد؟ حسین قاضیان، جامعه‌شناس ساکن واشینگتن، پایتخت آمریکا، به پرسش‌های رادیوفردا در این زمینه پاسخ داده است.

