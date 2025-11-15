انفجار «تصادفی» مواد منفجرۀ توقیفی در یک ایستگاه پلیس در کشمیر هند ۹ نفر را کشت

مقام‌های پلیس در کشمیرِ تحت کنترل هند اعلام کردند که در پی انفجار تصادفی مواد منفجره ضبط‌شده در یک پاسگاه پلیس در شامگاه جمعه ۲۳ آبان، ۹ نفر جان خود را از دست دادند و ۳۱ نفر زخمی شدند.

براساس اعلام پلیس، مواد منفجره‌ای که در این پاسگاه نگهداری می‌شد، ساعاتی پیش از انفجار نیرومندی که دوشنبۀ گذشته در دهلی نو دست‌کم ۱۲ کشته بر جا گذاشت، در فریدآباد واقع در ایالت شمالی هاریانا کشف و توقیف شده بود.

رئیس پلیس منطقه اعلام کرد که از روز پنجشنبه نمونه‌هایی از این مواد برای انجام آزمایش‌های تخصصی به بخش‌های پزشکی-قضایی ارسال شده بود و روند بررسی به دلیل «ماهیت ناپایدار و حساس» این مواد با «نهایت احتیاط» انجام می‌شد.

این مقام پلیس افزود انفجار تصادفی بوده و «هرگونه گمانه‌زنی دیگر درباره علت حادثه غیرضروری است».

بر اساس اعلام پلیس، در میان قربانیان، تعدادی از نیروهای پلیس، کارشناسان پزشکی-قضایی، دو عکاس جنایی و چند عضو دیگر از اداره محلی حضور داشتند. ساختمان ایستگاه پلیس هم «به‌شدت آسیب دیده» و سازه‌های مجاور نیز خسارات قابل توجهی دیده‌اند.

این حادثه در حالی رخ می‌دهد که تنها چند روز از انفجار قدرتمند در پایتخت هند می‌گذرد؛ انفجاری که ۳۰ نفر را نیز زخمی کرد و به گفته مقام‌های امنیتی، جدی‌ترین حادثه از ۲۲ آوریل تاکنون بوده است.

در آن تاریخ، ۲۶ غیرنظامی، اغلب هندو، در حمله‌ای در منطقۀ گردشگری پهلگام در کشمیر تحت کنترل هند کشته شدند؛ رویدادی که منجر به تشدید تنش‌ها با پاکستان شد.

دولت هند روز چهارشنبه اعلام کرد که «عاملان، همدستان و حامیان» انفجار خودرو در مرکز دهلی را شناسایی و مجازات خواهد کرد و این حمله را یک اقدام «تروریستی» توصیف کرد.