دوشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۴ تهران ۰۰:۱۳

دلالی و انتظارات تورمی؛ مردم کالا به کالا از بازار خوراکی‌ها بیرون رانده می‌شوند

کوچک شدن سفره‌ مردم و گران شدن کالاهای اساسی در ایران کار را از دست فروشندگان هم بیرون کرده است. برخی از این کالاهای اساسی مانند لبنیات، برنج و برخی از انواع بنشن به همراه گوشت و تخم مرغ به تعبیر روزنامه‌های تهران دارد از سفره‌های شهروندان پر می‌کشد و حتی این روزها در روزنامه‌ها از ابزار موقتی برای گذر از این بحران حرف می‌زنند: خرید قسطی کالاهای اساسی. جواد رحیم‌پور کارشناس اقتصادی در تهران در برنامه تحلیلی-خبری ساعت ۱۴ رادیوفردا به این موضوع پرداخته است.

