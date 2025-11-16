.
دلالی و انتظارات تورمی؛ مردم کالا به کالا از بازار خوراکیها بیرون رانده میشوند
کوچک شدن سفره مردم و گران شدن کالاهای اساسی در ایران کار را از دست فروشندگان هم بیرون کرده است. برخی از این کالاهای اساسی مانند لبنیات، برنج و برخی از انواع بنشن به همراه گوشت و تخم مرغ به تعبیر روزنامههای تهران دارد از سفرههای شهروندان پر میکشد و حتی این روزها در روزنامهها از ابزار موقتی برای گذر از این بحران حرف میزنند: خرید قسطی کالاهای اساسی. جواد رحیمپور کارشناس اقتصادی در تهران در برنامه تحلیلی-خبری ساعت ۱۴ رادیوفردا به این موضوع پرداخته است.
