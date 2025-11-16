.
یک حقوقدان در ایران: «روحانیت باید بساطش را جمع کند»
غلامحسین محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه ایران به تازگی گفته است با قوانین موجود میتوان ۷۰ درصد به گفته او ناهنجاریهای اجتماعی را گرفت. اشاره آقای اژهای به طور مشخص به مسئله حجاب اجباری در ایران است. او میگوید که به دادستان کل کشور و همه دادستانها در سراسر ایران دستور داده از دستگاههای امنیتی و انتظامی بخواهند «جریانات سازمانیافته و مرتبط با بیگانه» را شناسایی کرده و به قوه قضائیه معرفی کنند. گیتی پورفاضل حقوقدان در برنامه ساعت ۱۴ رادیوفردا نگاهی دارد به صحبتهای این مقام قضایی و طرح موضوع درباره مسئله حجاب اجباری در ایران.
