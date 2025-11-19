یک هنرمند خوشنویس از ایران در فهرست برندگان «دوسالانهٔ فلورانس»

در دوسالانه هنر فلورانس (فلورانس بیناله) که حدود یک ماه پیش در این شهر تاریخی ایتالیا برگزار شد، اثر یک هنرمند خوشنویس ساکن ایران، موفق به کسب جایزهٔ سوم در بخش طراحی، نقاشی و خوشنویسی شد. اثر ارکیده امینایی چترودی که در رشته کوفی نوین فعالیت می‌کند، با عنوان «رهایی» موفق به کسب این جایزه شد. او در گفت‌وگو با رادیوفردا از رشتهٔ خود، آثارش و اهمیت این جایزه برای مسیر هنری‌ خود می‌گوید.