مقام‌های اوکراینی با مقام‌های ارشد پنتاگون دیدار کردند درحالی‌که گزارش‌ها حاکی است مسکو و واشینگتن، بدون مشورت با کی‌یف یا اتحادیه اروپا، طرح توافقی برای صلح تدوین کرده‌اند که از اوکراین می‌خواهد امتیازهای بزرگی بدهد.

هیئتی بلندپایه از ارتش آمریکا به ریاست دن دریسکل، دبیر ارتش، و رندی جرج، رئیس ستاد ارتش آمریکا، در کی‌یف حضور دارد. این هیئت روز چهارشنبه ۲۸ آبان با الکساندر سیرسکی، فرمانده کل نیروهای مسلح اوکراین، دیدار کرده و قرار است پنجشنبه ۲۹ آبان با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور این کشور، نیز گفت‌وگو کند.

به گزارش رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، شرایط توافق پیشنهادی، که به نظر می‌رسد با مطالبات تندروانۀ روسیه از ابتدای یورش همه‌جانبه‌اش در سال ۲۰۲۲ هم‌خوان باشد، قرار بود محور گفت‌وگوهای روز پنجشنبه در کی‌یف باشد.

جزئیات دقیق پیشنهاد تدوین‌شده از سوی آمریکا روشن نبود، اما گزارش‌های فایننشال تایمز، رویترز و آکسیوس حاکی از آن داشت که این طرح خواستار واگذاری بخشی از قلمرو و تسلیحات اوکراین، کاهش میزان نیروهای مسلح این کشور، و پذیرش محدود شدن کمک‌های نظامی آمریکا است؛ کمک‌هایی که برای نبرد با نیروهای روسیه حیاتی بوده است.

علاوه بر این، حضور هیچ نیروی خارجی در خاک اوکراین مجاز نخواهد بود و کی‌یف دیگر سلاح‌های دوربرد دریافت نخواهد کرد.

مقام‌های اوکراینی واکنش عمومی و رسمی به این توافق احتمالی نشان نداده‌اند. اما یک مقام اوکراینی که به‌طور مستقیم در جریان پیشنهاد قرار دارد، محتوای آن را تأیید کرد ولی توضیح بیشتری نداد.

زلنسکی پیش‌تر نیز درخواست‌های مسکو برای واگذاری قلمرو یا تضعیف نیروهای مسلح اوکراین را رد کرده و گفته بود چنین اقداماتی فقط اوکراین را تضعیف و این کشور را در برابر تهاجمی تازه در آینده آسیب‌پذیر می‌کند.

تحلیلگران می‌گویند بعید است این طرح ۲۸ ماده‌ای در کی‌یف با استقبال روبه‌رو شود.

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، این طرح‌ها را «فهرستی از ایده‌های احتمالی برای پایان دادن به جنگ» توصیف کرد و تلویحاً گفت شاید فضایی برای مذاکره وجود داشته باشد.

مایکل مک‌فال، سفیر پیشین آمریکا در روسیه، در پستی در ایکس نوشت: «امیدوارم گزارش این خبر درست نباشد، چون آن‌چه در اینجا مطرح شده، توافقی واقعاً بد برای منافع ملی اوکراین، اروپا و آمریکا است. صراحتاً بگویم، شوکه شده‌ام.»

بوریس بوندارف، دیپلمات سابق روسیه که در اعتراض به یورش به اوکراین استعفا داد، نیز ابراز تردید کرد در این‌که کرملین با توجه به شرایط مطرح‌شده واقعاً آمادۀ مذاکره باشد.

بوندارف گفت: «مسکو از روز اول جنگ آمادۀ مذاکره بوده است. آن‌ها دائماً، هر روز این را می‌گویند. این چیز جدیدی نیست. اما آماده چه نوع مذاکره‌ای هستند؟ مذاکره‌هایی از این دست: بحث دربارۀ تسلیم اوکراین.»

کمی بعد از انتشار خبر این پیشنهادها، زلنسکی که در آنکارا به سر می‌بُرد، در پیامی در تلگرام از رئیس‌جمهور ترکیه برای میزبانی دور جدید گفت‌وگوها تشکر کرد.

او همچنین از «گام‌های قاطع و رهبری رئیس‌جمهور ترامپ و هر پیشنهاد قوی و عادلانه‌ای برای پایان دادن به این جنگ» قدردانی کرد و افزود: «فقط رئیس‌جمهور ترامپ و ایالات متحده آمریکا به اندازه کافی قدرت دارند تا جنگ سرانجام پایان یابد.»

این پیشنهادها ممکن است زلنسکی را در موقعیتی دشوار قرار دهد.

در میدان نبرد، نیروهای اوکراینی برای عقب راندن ارتش بزرگ‌تر و مجهزتر روسیه با مشکل روبه‌رو هستند، هرچند نیروهای مسکو نیز تلفات سنگینی می‌دهند.

روسیه، در چارچوب هدف اعلام‌شدۀ پوتین برای کنترل سراسر منطقۀ دونباس در شرق اوکراین، در حال نزدیک شدن به شهر کلیدی پوکروفسک است.

روسیه همچنین برای یک زمستان دیگر شهرها و زیرساخت انرژی اوکراین را زیر ضربات خود گرفته تا اوکراینی‌های خسته از جنگ را بیشتر تضعیف کند.

دن فرید، دیپلمات پیشین آمریکا و معمار تحریم‌های آمریکا پس از اشغال کریمه در ۲۰۱۴، گفت که توافق پیشنهادی به نظر «طرحی وحشتناک» می‌رسد.

او در پستی در ایکس نوشت: «با توجه به الگوهای گذشته، ممکن است یک فریب بی‌پایه باشد. به‌زودی بیشتر خواهیم فهمید. سیاست‌های دولت درباره اوکراین معمولاً نه آن‌قدر بد است که می‌ترسیم، و نه آن‌قدر خوب که امید داریم.»

گزارش‌ها دربارۀ این پیشنهاد همزمان شده با موقعیت دشوار زلنسکی در داخل کشور که به‌دلیل یک رسوایی بزرگ فساد که برخی از وزیران کابینه و شرکای تجاری دیرینه‌اش را درگیر کرده، تضعیف شده است.

پارلمان اوکراین روز چهارشنبه دو وزیر دولت را برکنار کرد و نمایندگان پارلمان اوکراین خواستار برکناری رئیس دفتر او، آندری یرماک، شده‌اند.

تحقیقات فساد مربوط به اتهاماتی است مبنی بر این‌که بودجۀ اختصاص‌یافته برای ساخت تأسیسات دفاعی جهت حفاظت از زیرساخت‌های انرژی آسیب‌پذیر اوکراین در برابر حملات هوایی روسیه، به شکل رشوه‌هایی به افراد نزدیک به قدرت دچار انحراف در مصرف شده است.