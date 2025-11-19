سفر رئیس‌جمهور اوکراین به ترکیه برای احیای روند صلح بی‌نتیجه ماند، اما برخی گزارش‌ها از تشدید تلاش ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ حکایت دارد.

همزمان، تازه‌ترین حملهٔ پهپادی و موشکی روسیه به غرب اوکراین دست‌کم ۲۵ کشته بر جا گذاشت.

بامداد چهارشنبه ۲۸ آبان، موشک‌های کروز روسیه دو مجتمع مسکونی در ترنوپیل را هدف قرار دادند و طبقات فوقانی آن‌ها را ویران کردند. طبق اعلام دولت اوکراین، دست‌کم ۲۵ نفر از جمله سه کودک کشته و ۹۲ نفر زخمی شدند.

نیروی هوایی اوکراین گفت روسیه بیش از ۴۷۶ پهپاد و ۴۸ موشک را در طول شب شلیک کرده است.

رومانی، کشور همسایۀ اوکراین، نیز جنگنده‌هایش را به پرواز درآورد و اعلام کرد یک پهپاد روسی وارد حریم هوایی‌اش شده است. مولداوی هم از نقض حریم هوایی‌اش طی شب خبر داد.

این رویدادها در شرایطی رخ داد که ولودیمیر زلنسکی برای گفت‌وگو با رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، به این کشور رفته بود تا تلاش کند روند صلح را دوباره فعال کند.

اما استیو ویتکاف، فرستادۀ دونالد ترامپ، برخلاف انتظار کی‌یف در مذاکرات روز چهارشنبه شرکت نکرد و عملاً نشست‌ها بدون نتیجه پایان یافت. هیچ مقام روسی نیز در این گفت‌وگوها حاضر نبود.

با این حال، اردوغان بار دیگر از روسیه و اوکراین خواست مذاکرات استانبول را از سر بگیرند؛ مذاکراتی که امسال تنها به تبادل اسرا و تحویل اجساد سربازان کشته‌شده محدود مانده است.

زلنسکی در آنکارا گفت: «جنگ باید پایان یابد. هیچ جایگزینی برای صلح وجود ندارد. روسیه نباید برای جنگ و کشتار پاداش بگیرد.»

تشدید تلاش آمریکا برای پایان دادن به جنگ روسیه

روز چهارشنبه خبرگزاری رویترز اعلام کرد که دو منبع آگاه به این خبرگزاری گفته‌اند ایالات متحده به ولودیمیر زلنسکی اعلام کرده کی‌یف باید چارچوبِ تهیه‌شده توسط آمریکا برای پایان جنگ با روسیه را بپذیرد؛ چارچوبی که در آن پیشنهاد شده اوکراین بخشی از قلمرو و برخی تسلیحات خود را واگذار کند.

رویترز گفته این منابع، که به دلیل حساسیت موضوع خواستند نام‌شان فاش نشود، گفتند این پیشنهادها شامل کاهش اندازهٔ نیروهای مسلح اوکراین و موارد دیگر است، و واشینگتن می‌خواهد کی‌یف نکات اصلی را بپذیرد.

مقامات رسمی آمریکا و اوکراین هنوز دربارۀ این طرح و این گزارش اظهارنظر نکرده‌اند.

پیشتر اما وب‌سایت اکسیوس از تلاش آمریکا و روسیه برای تدوین طرح محرمانه‌ای جهت پایان دادن به جنگ اوکراین، که حالا در آستانۀ چهار ساله شدن است، خبر داده بود.

خبرگزاری فرانسه نوشت کرملین از اظهارنظر دربارهٔ گزارش این رسانهٔ آمریکایی نیز خودداری کرده است.

شبکه سی‌ان‌ان هم روز چهارشنبه به نقل از منابع آگاه گزارش داد که استیو ویتکاف، فرستادۀ ویژه ایالات متحده، مسئول کار بر روی گزینۀ جدیدی برای حل بحران اوکراین است.

به‌گفتۀ این شبکه، «فرستادۀ ویژۀ رئیس‌جمهور آمریکا، استیو ویتکاف، که در مرکز گفت‌وگوهای دولت با مسکو قرار داشته، هدایت این تلاش را بر عهده دارد».

یکی از منابع آگاه هم به سی‌ان‌ان گفت که این گفت‌وگوها در هفتۀ جاری شدت گرفته زیرا واشینگتن دریافته است که مسکو برای چنین تعاملاتی آماده است.

این گزارش‌ها در حالی است که روسیه اخیراً شبکۀ انرژی اوکراین را در آستانهٔ زمستان زیر ضرب گرفته و نیروهای خستهٔ اوکراینی نیز در خط مقدم تحت فشارند.

امید اصلی کی‌یف این است که واشینگتن با اعمال تحریم‌ها بتواند روسیه را پای میز مذاکره بیاورد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تلاش کرده از رابطه‌اش با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، برای پایان جنگ استفاده کند اما تاکنون پیشرفتی نداشته است.

پوتین بارها درخواست آتش‌بس را رد کرده و از زلنسکی خواسته برای پایان جنگ، سرزمین بیشتری واگذار کرده و از حمایت غرب چشم بپوشد؛ خواسته‌هایی که کی‌یف آن‌ها را معادل تسلیم می‌داند.

در میدان نبرد، نیروهای روسیه آهسته اما پیوسته پیشروی می‌کنند و مسکو اصرار دارد اگر اوکراین به خواسته‌هایش تن ندهد، به جنگ ادامه خواهد داد.