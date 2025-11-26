«میراث من برای فروش» با قطعهای گمشده از کاخ مروارید
کاخ مروارید که یکی از مهمترین بناهای معاصر ایران است، امروز به نمادی از سرنوشت مبهم میراث فرهنگی در جمهوری اسلامی تبدیل شده است؛ بنایی که نهتنها جایگاه تاریخی و معماری آن به حاشیه رانده شده بلکه حتی اشیای وابسته به آن در خارج از کشور نیز دستبهدست میشود. نمایشگاه «میراث من برای فروش» با تمرکز بر دو شیء مفقودشده از این کاخ – یک فنجان و قاشق چایخوری اختصاصی – به مسئله حذف آثار تاریخی، مسئولیت نهادهای داخلی و بینالمللی، و سیاستهای مرتبط با میراث فرهنگی ایران میپردازد. این نمایشگاه را رومینا فروهر، پژوهشگر و کیوریتور (نمایشگاهگردان) ایرانی مقیم گلاسگو در اسکاتلند، و بر اساس پژوهش او درباره ناپدید شدن آثار تاریخی ایران برگزار میکند. در این باره با این پژوهشگر فعال گفتوگو کردهایم.
