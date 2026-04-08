راهنمای پاکسازی و امنیت گوشی در ایستوبازرسی
در این اپیزود، پروتکلهای دقیق ایمنسازی دستگاه پیش از رسیدن به تورهای ایستوبازرسی را بهصورت تخصصی بررسی میکنیم. همچنین در گفتگویی ویژه با دکتر افروز مغزی (وکیل و پژوهشگر در حوزه مطالعات حقوقی)، ضمن بررسی ترفندهای بازجویان برای نفوذ به دستگاه از طریق فریب کاربر، با ابعاد حقوقی دستگیری و «هنر بازجویی پسدادن» در این شرایط آشنا میشویم.
از همین مجموعه
اسفند ۲۶, ۱۴۰۴
کارزارهای دروغپراکنی و جنگ شناختی در زمان خاموشی اینترنت
اسفند ۰۵, ۱۴۰۴
مهسا ویپیان؛ فیلترگریز در شبکه چندلایه فیلترینگ
بهمن ۲۳, ۱۴۰۴
اپیزود اضطراری - بیتچت
بهمن ۱۴, ۱۴۰۴
اپیزود اضطراری - رستم
بهمن ۰۳, ۱۴۰۴
اپیزود اضطراری - توشه
دی ۲۹, ۱۴۰۴
اپیزود اضطراری - مرورگر سنو