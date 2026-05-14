گزارش تهدیدهای امنیت سایبری

ز بدافزارهای اندرویدی که برای رصد فعالیت‌های آنلاین در گوشی کاربران پنهان می‌شوند، تا شکل‌های تازه جعل هویت، داکسینگ (یا همان افشای اطلاعات شخصی) و حتی مواردی که حمله سایبری می‌توانسته مقدمه‌ای برای ربایش فیزیکی افراد باشد. در این اپیزود با حضور داوود سجادی و امیر رشیدی، گزارش جدید تهدیدهای امنیت سایبری ایران در نیمه دوم سال پرالتهاب ۱۴۰۴ را بررسی می‌کنیم. همچنین در ادامه، اصول و راهکارهای عملی برای مقابله با این تهدیدات و محافظت از خود را مرور می‌کنیم.