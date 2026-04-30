اینترنت پرو؛ شروع پایان اینترنت در ایران

طرح «اینترنت پرو» یا همان اینترنت طبقاتی رسماً کلید خورد؛ پروژه‌ای که دسترسی آزاد به اینترنت را از یک حق بدیهی و عمومی به یک امتیاز طبقاتی تقلیل می‌دهد. در این اپیزود همراه با سولماز ایکدر (روزنامه‌نگار)، به بررسی این تبعیض سیستماتیک می‌پردازیم. ما از ابعاد نظارت و کنترل در این شیوه از ارائه اینترنت صحبت می‌کنیم و از «قفس شیشه‌ای» می‌گوییم که مشترکان اینترنت پرو را در توهم آزادی گرفتار می‌کند. همچنین پیامدهای اجتماعی این طرح را بررسی می‌کنیم و نشان می‌دهیم که چرا پذیرش چنین امتیاز تبعیض‌آمیزی به ضرر تمام جامعه است و چرا نمی‌توان آینده‌ای ارتباطی را برای ایران، بدون پافشاری بر حق دسترسی برابر، امن و آزاد به اینترنت برای همه شهروندان متصور بود.