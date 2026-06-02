اپیزود ۵۳ پادکست لایه هفتم | روایت‌های زیست روزمره در قطعی اینترنت وقتی اینترنت قطع بود، دیگران چه کار می‌کردند؟ از اضطراب بی‌خبری در میانه بمباران تا مهاجرت‌های کوتاه‌مدت برای چند دقیقه اتصال؛ از خانه‌های «تخت و اینترنت» در نزدیکی مرز، بازار سیاه کانفیگ، کانال‌های مخفی آپلود فیلم و موسیقی، تا شبکه‌های پنهان همبستگی. در این اپیزود همراه با سوما نگهدارنیا (روزنامه‌نگار و پژوهشگر علوم اجتماعی)، به جای آمارها، داستان‌های واقعی و تکان‌دهنده‌ای از قطع اینترنت را از زبان شما می‌شنویم.