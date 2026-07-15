قطع اینترنت و ستم تقاطعی
اپیزود ۵۵ پادکست لایه هفتم | روایتهای قطع اینترنت- قسمت سوم- قطع اینترنت و ستم تقاطعی در سومین قسمت از مجموعه روایتهای قطع اینترنت، سراغ این پرسش میرویم: آیا قطع اینترنت همه را به یک شکل تحت تأثیر قرار میدهد؟ در این اپیزود، همراه با سوما نگهدارنیا و از خلال روایتهای فاطمه، به تجربه زنان، روزنامهنگاران، فعالان مدنی و ساکنان کردستان در روزهای خاموشی اینترنت میپردازیم؛ از محدودیت و نظارت بر اینترنت تحریریهها تا آسیب به اقتصاد مرزی، گردشگری، کسبوکارهای خرد زنان، آموزش زبان مادری، و قطع امکان واکنش جمعی به بازداشتها و اعدامها. این قسمت درباره آن بخش از قطع اینترنت است که در آمارهای فنی دیده نمیشود: جایی که خاموشی، روی نابرابریهای قبلی مینشیند و زندگی، کار، معیشت، آموزش و دادخواهی را برای گروههای حاشیهراندهشده دشوارتر و خطرناکتر میکند.
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