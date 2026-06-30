روایتهای قطع اینترنت - قسمت دوم
در دومین قسمت از مجموعه روایتهای قطع اینترنت، سراغ این پرسش میرویم: وقتی شبکههای ارتباطی مسدود شدند و مسیر دسترسی به خبر در میانه جنگ و بحران بسته شد، مردم از کجا خبر میگرفتند؟ در این اپیزود، از خلال روایتهای واقعی میشنویم که چطور کافهها به اتاقهای خبر غیررسمی تبدیل شدند، رادیوها از انباریها بیرون آمدند، ماهوارهها و وبلاگهای قدیمی دوباره اهمیت پیدا کردند، و خود آدمها با ساختن شبکهای انسانی، جای خالی زیرساختهای قطعشده را پر کردند.
از همین مجموعه
-
خرداد ۱۲, ۱۴۰۵
روایتهای زیست روزمره در قطعی اینترنت
-
اردیبهشت ۲۴, ۱۴۰۵
گزارش تهدیدهای امنیت سایبری
-
اردیبهشت ۱۰, ۱۴۰۵
اینترنت پرو؛ شروع پایان اینترنت در ایران
-
فروردین ۱۹, ۱۴۰۵
راهنمای پاکسازی و امنیت گوشی در ایستوبازرسی
-
اسفند ۲۶, ۱۴۰۴
کارزارهای دروغپراکنی و جنگ شناختی در زمان خاموشی اینترنت
-
اسفند ۰۵, ۱۴۰۴
مهسا ویپیان؛ فیلترگریز در شبکه چندلایه فیلترینگ