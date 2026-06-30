در دومین قسمت از مجموعه روایت‌های قطع اینترنت، سراغ این پرسش می‌رویم: وقتی شبکه‌های ارتباطی مسدود شدند و مسیر دسترسی به خبر در میانه جنگ و بحران بسته شد، مردم از کجا خبر می‌گرفتند؟ در این اپیزود، از خلال روایت‌های واقعی می‌شنویم که چطور کافه‌ها به اتاق‌های خبر غیررسمی تبدیل شدند، رادیوها از انباری‌ها بیرون آمدند، ماهواره‌ها و وبلاگ‌های قدیمی دوباره اهمیت پیدا کردند، و خود آدم‌ها با ساختن شبکه‌ای انسانی، جای خالی زیرساخت‌های قطع‌شده را پر کردند.