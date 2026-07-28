روایت‌های قطع اینترنت- قسمت چهارم- وقتی مراقبت هم قطع می‌شود وقتی اینترنت قطع می‌شود، فقط دسترسی به شبکه‌های اجتماعی از بین نمی‌رود. گاهی با خاموش شدن اینترنت، مسیر دسترسی به اطلاعات حیاتی پزشکی، مشاوره روانی، شبکه‌های حمایتی و کمک در لحظه‌های اضطراری هم بسته می‌شود. در این اپیزود، از تأثیر خاموشی اینترنت بر سلامت جسم و روان می‌گوییم. با روایت‌هایی از فاطمه، شیوا نظراهاری، ساناز، الهه وفایی و سوما نگهدارنیا، می‌شنویم که قطع اینترنت چگونه می‌تواند دسترسی به سقط جنین امن را پرخطر کند، شبکه‌های همیاری فمینیستی را از کار بیندازد، درمان آنلاین را قطع کند و فعالان زن را در برابر انتخاب‌های دشواری مثل کوچ اجباری به اپلیکیشن‌های داخلی قرار دهد. (هشدار محتوایی: این اپیزود شامل موضوعاتی مانند بارداری ناخواسته، سقط جنین، بحران روانی و اشاره به خودکشی است.)