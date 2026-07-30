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پنجشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۵ تهران ۱۴:۲۵

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چاه ویل مصلی

چاه ویل مصلی
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چاه ویل مصلی

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۳۸ سال پیش، آیت‌الله خمینی با تاکید بر اینکه مصلی تهران باید به دور از زرق‌وبرق و یادآور سادگی مساجد صدر اسلام باشد، دستور ساخت آن را صادر کرد، پروژه‌ای که بیش از همه مساجد پر زرق و برق جهان برای آن هزینه شده و هنوز به اتمام نرسیده است. پروژه‌ای که قرار بود نماد شکوه و اقتدار جمهوری اسلامی باشد، اما بیش از آن تبدیل به نمادی از تلاش نافرجام برای تظاهر و خودنمایی شده است. موضوع بیست و پنجمین قسمت پادکست هفتگی فکت‌نامه مصلی تهران است.

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پادکست هفتگی فکتنامه

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