چاه ویل مصلی
۳۸ سال پیش، آیتالله خمینی با تاکید بر اینکه مصلی تهران باید به دور از زرقوبرق و یادآور سادگی مساجد صدر اسلام باشد، دستور ساخت آن را صادر کرد، پروژهای که بیش از همه مساجد پر زرق و برق جهان برای آن هزینه شده و هنوز به اتمام نرسیده است. پروژهای که قرار بود نماد شکوه و اقتدار جمهوری اسلامی باشد، اما بیش از آن تبدیل به نمادی از تلاش نافرجام برای تظاهر و خودنمایی شده است. موضوع بیست و پنجمین قسمت پادکست هفتگی فکتنامه مصلی تهران است.
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