مقام‌های وزارت بهداشت افغانستان می‌گویند زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۶.۳ درجه در شمال کشور دست‌کم ۲۰ نفر را کشت و حدود ۳۲۰ نفر را زخمی کرد.

به گفتهٔ سخنگوی این وزارت، شرافت زمان، آمار اولیه از ولایت‌های بلخ و سمنگان رسیده است، اما هنوز جزئیات تفکیک‌شده از هر ولایت در دست نیست.

به گزارش سازمان زمین‌شناسی آمریکا، این زمین‌لرزه در عمق ۲۸ کیلومتری زمین و در نزدیکی شهر مزارشریف رخ داده است.

اهالی مزارشریف، یکی از بزرگ‌ترین شهرهای شمال افغانستان، نیمه‌شب از خانه‌های خود بیرون دویدند، زیرا از فروریختن ساختمان‌ها بیم داشتند.

خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که مسجد کبود معروف این شهر که از نمادهای تاریخی افغانستان است، نیز آسیب دیده و بخش‌هایی از منارهٔ آن فرو ریخته است.

مسجد کبود، معروف به «زیارت علی» یکی از مهم‌ترین بناهای تاریخی در افغانستان و مرکز برگزاری جشن‌های نوروز در شمال افغانستان است.

در کابل، در حدود ۴۲۰ کیلومتری جنوب محل وقوع زلزله، نیز لرزش‌ها احساس شده است.

شبکه‌های ضعیف ارتباطی و زیرساخت‌های محدود در کشور کوهستانی افغانستان، همواره روند امدادرسانی را دشوار کرده است و معمولاً ساعت‌ها یا حتی روزها طول می‌کشد تا تیم‌های امداد به روستاهای دورافتاده برسند.

این تازه‌ترین فاجعهٔ طبیعی برای حکومت طالبان است که از زمان به‌دست‌گیری قدرت در سال ۲۰۲۱ با دست‌کم سه زمین‌لرزهٔ مرگبار روبه‌رو بوده است، در حالی‌که کمک‌های خارجی، که ستون فقرات اقتصاد کشور را تشکیل می‌داد، به‌شدت کاهش یافته است.

در مردادماه گذشته، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۶ درجه در شرق افغانستان بیش از دو هزار و ۲۰۰ نفر را کشت و چندین روستای کوهستانی را ویران کرد.

زلزله‌های شدید دیگری نیز در ولایت‌های هرات در سال ۲۰۲۳ و ننگرهار در ۲۰۲۲ جان صدها نفر را گرفته و هزاران خانه را نابود کرده بود.

سازمان ملل متحد و نهادهای امدادرسان هشدار داده‌اند که گرسنگی در افغانستان رو به افزایش است. کشور منزوی افغانستان اکنون با بحران انسانی گسترده‌ای روبه‌روست که خشک‌سالی، محدودیت‌های بانکی و بازگرداندن میلیون‌ها پناه‌جوی افغان از ایران و پاکستان آن را تشدید کرده است.

زمین‌لرزه‌ها در افغانستان پدیده‌ای رایج‌اند، به‌ویژه در امتداد رشته‌کوه هندوکش، جایی که صفحات زمین‌ساختی اوراسیا و هند به هم می‌رسند.

بسیاری از خانه‌ها در مناطق روستایی، که دهه‌ها جنگ ویرانشان کرده، با مصالح ضعیف ساخته شده‌اند و در زمان فاجعه، راه‌های سخت‌گذر مانع رسیدن کمک‌ها می‌شود.



