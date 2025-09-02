سازمان ملل متحد روز سهشنبه اعلام کرد زمینلرزه شدید در شرق افغانستان که تاکنون بیش از ۹۰۰ کشته برجای گذاشته، میتواند «صدها هزار نفر» را تحت تأثیر قرار دهد و هشدار داد شمار تلفات بهطور «تصاعدی» افزایش خواهد یافت.
ایندریکا راتواته، هماهنگکننده امور بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان، در نشست خبری از کابل گفت: «برآورد ما این است که شمار افراد آسیبدیده ممکن است به صدها هزار نفر برسد.»
این زمینلرزه به بزرگی ۶ درجه نیمهشب یکشنبه نهم شهریور در مناطق کوهستانی نزدیک مرز پاکستان روی داد و دستکم پنج پسلرزه در پی داشت. به گفته مقامهای محلی، علاوه بر ۹۰۰ کشته، هزاران نفر نیز زخمی شدهاند.
مرکز زمینلرزه حدود ۲۷ کیلومتری شهر جلالآباد و در عمق هشت کیلومتری زمین بود؛ عمقی که بهدلیل کمبودن، خسارت بیشتری بهبار میآورد. بیشتر خانههای مناطق زلزلهزده خشتی و کمدوام هستند و همین باعث فروریختن دیوارها و مرگ یا خفگی ساکنان شده است.
راتواته گفت: «این مناطق تراکم جمعیتی بالایی ندارند، اما چون زلزله در نیمهشب رخ داد، مردم در خواب بودند و تلفات بهمراتب بیشتر خواهد شد.» او افزود رانش زمین و ریزش سنگ راههای دسترسی را مسدود کرده و رساندن کمکها را بسیار دشوار ساخته است.
به گفته او، «بزرگترین چالش رسیدن به این مناطق دورافتاده است که راههای زمینی بهشدت آسیب دیدهاند» و نیاز فوری به بالگرد برای انتقال مجروحان و اعزام تیمهای امداد و پزشکی وجود دارد.
افغانستان که دههها درگیر جنگ بوده، اکنون یکی از فقیرترین کشورهای جهان است و همزمان با بحران طولانی بشردوستانه، با بازگشت میلیونی آوارگان از ایران و پاکستان نیز روبهرو است.
راتواته از کشورهای جهان خواست با مردم افغانستان که با «بحرانها و شوکهای متعدد» مواجهاند همبستگی نشان دهند.
او یادآور شد از درخواست ۲٫۸ میلیارد دلاری سازمان ملل برای کمکهای فوری به افغانستان در سال جاری، تاکنون تنها ۲۸ درصد تأمین شده است.