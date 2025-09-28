حکومت طالبان در افغانستان روز یکشنبه ۶ مهر یک شهروند دیگر آمریکایی را پس از دیدار آدام بوهلر، فرستاده ویژه آمریکا در امور گروگان‌ها، آزاد کرد.

به گفته دولت آمریکا، امیر امیری که از دسامبر ۲۰۲۴ در افغانستان بازداشت بود، از طریق میانجی‌گری قطر آزاد شد و عصر یکشنبه همراه با آقای بوهلر به سمت دوحه حرکت کرد.

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس آزادی آقای امیری را تأیید کرد و نوشت: «می‌خواهم از قطر برای کمک به آزادی او تشکر کنم. رئیس‌جمهور روشن ساخته که ما تا زمانی که همه آمریکایی‌های به‌ناحق در خارج بازداشت‌شده آزاد نشوند، متوقف نخواهیم شد.»

وزارت خارجه حکومت طالبان پیش‌تر در شبکه ایکس اعلام کرد: «امارت اسلامی افغانستان امروز یک شهروند آمریکایی به نام امیر امیری را از زندان آزاد کرد.»

در ادامه بیانیه آمده است: «دولت افغانستان مسائل مربوط به شهروندان را از زاویه سیاسی نمی‌بیند و به‌روشنی اعلام می‌کند که می‌توان از راه دیپلماسی راهکارهایی برای حل مشکلات یافت.»

دیدار آدام بوهلر یک هفته پس از آن انجام شد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از طالبان خواست پایگاه بگرام را به ایالات متحده بازگرداند و تهدید کرد در غیر این صورت «اتفاقات بدی» در انتظار افغانستان خواهد بود.

یک منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفت امیر امیری پنجمین شهروند آمریکایی است که امسال با میانجی‌گری قطر از سوی طالبان آزاد شده است. یک زوج بریتانیایی نیز پیش‌تر در ماه سپتامبر پس از هشت ماه بازداشت، آزاد شدند.

پایگاه بگرام که هدف تهدید ترامپ قرار گرفته، پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ توسط نیروهای آمریکایی مورد استفاده قرار می‌گرفت. این پایگاه از جمله مراکزی بود که پس از خروج نیروهای آمریکایی در سال ۲۰۲۱ و سقوط دولت مورد حمایت آمریکا در کابل، به دست طالبان افتاد.