دو روزنامهنگار زندانی از بلاروس و گرجستان، برندۀ جایزۀ حقوق بشری ساخاروف در سال ۲۰۲۵ پارلمان اروپا شدند.
این جایزه بهدلیل تلاشهای آندری پوچوبوت از بلاروس و مزیا آماقلوبلی از گرجستان، در دفاع از دموکراسی و جامعه مدنی به آنها اعطا شد.
روبرتا متسولا، رئیس پارلمان اروپا، روز چهارشنبه، ۳۰ مهر اعلام کرد که این دو روزنامهنگار زندانی، برنده جایزه ساخاروف ۲۰۲۵ اتحادیه اروپا در حوزۀ آزادی اندیشه شدهاند.
متسولا گفت: «هر دو روزنامهنگار هستند که در حال حاضر به دلیل اتهامات واهی و صرفاً به خاطر انجام کارشان و اعتراض به بیعدالتی در زندان به سر میبرند. شجاعت آنها، آنها را به نمادهایی از مبارزه برای آزادی و دموکراسی تبدیل کرده است.»
این جایزه که به نام آندری ساخاروف، مخالف فقید اتحاد جماهیر شوروی، نامگذاری شده است، از سال ۱۹۸۸ بهطور سالانه به افراد و سازمانهایی که از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین دفاع میکنند، اهدا میشود.
پوچوبوت در مارس ۲۰۲۱ دستگیر شد و در سال ۲۰۲۳ در بلاروس به اتهام «تحریک به دشمنی قومی و تضعیف امنیت» بلاروس به هشت سال زندان محکوم شد. بازداشت او که لهستانیتبار است، همان موقع اعتراض لهستان را برانگیخت و این کشور صدور این حکم را «سیاسی» توصیف کرد.
آماقلوبلی نیز در ماه اوت به دلیل سیلی زدن به یک رئیس پلیس در جریان اعتراضات ضددولتی در گرجستان در ماه ژانویه، به دو سال زندان محکوم شد. ویدئویی که توسط رسانههای گرجستان منتشر شد، نشان میدهد او در گفتوگویی تند با رئیس پلیس، ایراکلی دگبوادزه، درگیر شده و سیلی آرامی به او میزند.
کمیته حفاظت از روزنامهنگاران مستقر در نیویورک در آن زمان این حکم را «تکاندهنده» خواند. بعد از آن بود که قاضی اتهام آماقلوبلی را از حمله به مأمور پلیس به استفاده از خشونت علیه محافظ نظم عمومی کاهش داد که مجازات سبکتری دارد.
برندگان پیشین جایزه ساخاروف شامل الکسی ناوالنی، منتقد جانباختۀ کرملین، نلسون ماندلا، رئیسجمهور پیشین آفریقای جنوبی، ملاله یوسفزی، فعال آموزشی پاکستان، و اپوزیسیون دموکراتیک بلاروس بودند.
جعفر پناهی، نسرین ستوده و مهسا امینی و جنبش «زن زندگی آزادی» نیز از برندگان ایرانیِ جایزۀ ساخاروف در دورههای پیشین هستند.