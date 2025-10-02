خانوادهٔ کریگ و لیندسی فورمن روز پنجشنبه ۱۰ مهر اعلام کردند به یک زوج بریتانیایی که به اتهام «جاسوسی» در ایران بازداشت شدهاند، گفته شده که میتوانند ظرف چند روز آینده منتظر صدور حکم خود باشند.
این زوج که هر دو ۵۲ ساله هستند، روز پنجم مهر در دادگاهی در ایران حاضر شدند.
آنها دیماه پارسال، هنگام عبور از کرمان با موتورسیکلت در یک سفر دور دنیا، بازداشت شدند.
مقامهای جمهوری اسلامی اصرار دارند که این زوج جاسوس هستند. آنها در حال حاضر در زندانهای جداگانهای در پایتخت یا در نزدیکی تهران حبس هستند.
خانوادهٔ آنها ادعای جاسوس بودن این زوج را رد و در مورد شرایط زندان، از جمله سلولهای تنگ و کمبود غذا، ابراز نگرانی کردهاند و از دولت بریتانیا خواستهاند که آزادی آنها را تضمین کند.
خانواده کریگ و لیندسی فورمن در بیانیهای مطبوعاتی اعلام کردند: «حکم و مجازات ممکن است ظرف ۷ تا ۱۰ روز آینده صادر شود» و افزودند که «از روند محاکمه نگران» هستند.
این خانواده افزودند: «مشخص نیست که آیا به لیندسی و کریگ فرصتی برای ارائه دفاعیات خود در دادگاهی که کمتر از سه ساعت طول کشید، داده شده است یا خیر».
جو بنت، پسر آنها، گفت: «پروندهٔ دادگاه ممکن است رو به پیشرفت باشد، اما والدین ما هنوز در شرایط وحشتناکی گرفتار هستند».
او گفت که خانواده این زوج روز ۱۶ سپتامبر با ایوت کوپر، وزیر خارجه بریتانیا، ملاقات کردند.
سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا گفت: «ما عمیقاً نگران گزارشهایی دربارهٔ اینکه کریگ و لیندسی فورمن در ایران به جاسوسی متهم شدهاند، هستیم. ما همچنان این پرونده را مستقیماً با مقامات ایرانی مطرح میکنیم».
لیندسی در بخش کوچکی از زندان زنان قرچک نگهداری میشود، جایی که بارها از سوی گروههای حقوق بشری به دلیل شرایط وخیم آن مورد انتقاد قرار گرفته است.
خانوادهٔ این زوج بریتانیایی ماه سپتامبر گفته بودند که کریگ در زندان اوین نگهداری میشود و حداقل یک ماه را بدون پول برای غذا یا آب سر کرده است.