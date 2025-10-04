در ادامه حملات مسکو به اهداف غیرنظامی اوکراین، یک پهپاد روسی روز شنبه ۱۲ مهر به یک قطار مسافربری در شمال شرقی اوکراینی برخورد کرد و باعث تلفات جانی نامشخصی شد.
ویدئوهایی که در شبکههای اجتماعی منتشر شده، نشان میدهد یکی از واگنهای قطار مسافربری شرکت راهآهن اوکراین در آتش میسوزد و دود سیاه از میان فلزهای پیچخورده برمیخیزد.
این قطار، در مسیر شهر شُستکا در منطقه سومی در شمالشرقی سومی به مقصد کییف بود.
روسیه بهصورت سیستماتیک زیرساختهای ریلی اوکراین را هدف قرار میدهد تا لجستیک کشور، از جمله انتقال تجهیزات نظامی، را فلج کند.
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، در شبکههای اجتماعی نوشت: «تا این لحظه دهها نفر زخمی گزارش شدهاند»، در حالیکه اوله هریهورو، فرماندار منطقه، اعلام کرد شمار قربانیان در حال بررسی است.
آقای زلنسکی افزود که ۳۰ نفر مجروح شدهاند و هریهورو گزارش داد که ۸ نفر در بیمارستان بستری هستند. او نوشت: «در میان زخمیها سه کودک ۸، ۱۱ و ۱۴ ساله وجود دارند.»
رئیسجمهور اوکراین تأکید کرد: «این یک اقدام تروریستی است که جهان نباید آن را نادیده بگیرد. روسیه هر روز جان انسانها را میگیرد و فقط قدرت میتواند آن را وادار به توقف کند. ما از اروپا و آمریکا سخنان محکمی شنیدهایم و وقت آن رسیده است که این سخنان به عمل تبدیل شوند.»
اورزولا فن در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، نیز این حمله را محکوم کرد و نوشت: «صحنههای تکاندهندهای که از ایستگاه راهآهن شُستکا منتشر شده، نشاندهنده بیپروا بودن و تمایل مداوم روسیه به هدف قرار دادن غیرنظامیان است.»
او افزود: «اتحادیه اروپا و شرکای جهانی آن باید فشار بر روسیه را تا زمانی که سرانجام صلحی عادلانه و پایدار را بپذیرد، افزایش دهند.»
این حمله در شرایطی رخ داده که چشمانداز صلح بیش از هر زمان دیگری دور از دسترس به نظر میرسد، در حالیکه تهاجم تمامعیار روسیه به اوکراین به چهارمین سال خود نزدیک میشود.
تلاش ایالات متحده برای میانجیگری در دستیابی به توافق صلح تاکنون پیشرفت چندانی نداشته است؛ مواضع اوکراین و روسیه همچنان فاصله زیادی از یکدیگر دارند. دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، تاکنون نتوانسته است یک نشست سهجانبه یا دیداری روبهرو میان رؤسایجمهور روسیه و اوکراین را ترتیب دهد، چرا که مسکو از گفتوگوی مستقیم اجتناب میکند.
پیشتر در روز ۴ اکتبر، ارتش اوکراین گزارش داد که شب گذشته نسبتاً آرامتر از شبهای پیش بوده و روسیه ۱۰۹ پهپاد از نوع شاهد، گِربر و انواع دیگر، همچنین سه موشک بالستیک اسکندر را بهکار گرفته است.
در همین حال، بنا بر گزارش مقامات روسیه و اوکراین، پهپادهای اوکراینی شامگاه چکعه یکی از بزرگترین پالایشگاههای نفت روسیه را هدف قرار دادند.
پالایشگاه نفت «کیرشینفتاورگسینتز» که پیشتر نیز بارها هدف حملات اوکراین قرار گرفته بود، در شهر کیریشی در منطقه لنینگراد روسیه واقع شده است.
در بیانیه ستاد کل ارتش اوکراین آمده است: «در این تأسیسات انفجار و آتشسوزی رخ داده است. نتایج خسارت در حال بررسی است. پالایشگاه نفت کیریشی یکی از بزرگترین پالایشگاههای کشور متجاوز است و ظرفیت سالانه آن ۱۸٫۴ میلیون تُن فرآوری نفت در سال میباشد.»
الکساندر دروزدنکو، فرماندار منطقه لنینگراد، نیز در شبکههای اجتماعی نوشت:
«دفاع هوایی در حال مقابله با پهپادها در کیریشی است. در منطقه صنعتی آتشسوزی رخ داده و نیروهای آتشنشانی در حال مهار شعلهها هستند.»