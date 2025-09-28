حملات هوایی گستردۀ روسیه به اوکراین چهار نفر از جمله یک دختر نوجوان را کشت

روسیه بامداد یکشنبه ششم مهر صدها پهپاد و ده‌ها موشک به سمت اوکراین شلیک کرد که این حمله علاوه بر آسیب به زیرساخت‌های غیرنظامی، باعث کشته شدن دست‌کم چهار نفر، از جمله یک دختر ۱۲ ساله در کی‌یف شد.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، این حمله را که پس از هشدار کرملین به ناتو دربارهٔ اقدامات احتمالی به دلیل «نقض حریم هوایی‌اش» صورت گرفت، «خبیثانه» خواند و گفت نشان می‌دهد مسکو قصد صلح ندارد، بلکه می‌خواهد جنگ را ادامه دهد.

او در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت که این «حملات وحشیانه، یک ترور هدفمند و عمدی علیه شهرهای عادی» بوده است.

او افزود: «مسکو می‌خواهد همچنان بجنگد و بکشد و مستحق شدیدترین فشار از سوی جهان است. کرملین تا زمانی که از انرژی درآمد دارد و ناوگان سایه خود را به کار می‌گیرد، از ادامه این جنگ و ترور سود می‌برد.»

آقای زلنسکی گفت حدود ۵۰۰ پهپاد و ۴۰ موشک به چندین منطقه شلیک شد و اهدافی چون کارخانه تولید نان، کارخانه تایرسازی، خانه‌های شخصی و ساختمان‌های مسکونی را هدف قرار داد.

به گفته او، دختر ۱۲ ساله یکی از چهار نفری بود که در پایتخت کشته شدند، در حالی که ده‌ها نفر دیگر نیز زخمی شدند.

ویتالی کلیچکو، شهردار کی‌یف، اعلام کرد یک مرکز درمانی و یک مهدکودک نیز هدف حمله قرار گرفتند.

روسیه دربارهٔ این حملات اظهار نظر نکرده است، اما مقام‌هایش بارها هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیرنظامی را رد کرده‌اند، با وجود شواهد روزافزونی که خلاف این را نشان می‌دهد.

تیمور تکاچنکو، رئیس اداره شهری کی‌یف، در پیامی در تلگرام نوشت: «روس‌ها دوباره شمارشگر مرگ کودکان را راه انداخته‌اند.»

این حملات در حالی رخ می‌دهد که چشم‌انداز صلح دورتر از همیشه به نظر می‌رسد و تهاجم تمام‌عیار روسیه وارد چهارمین زمستان خود می‌شود.

تلاش آمریکا برای میانجی‌گری در توافق صلح پیشرفت چندانی نداشته است. مواضع اوکراین و روسیه همچنان بسیار از هم فاصله دارند و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تاکنون در برگزاری یک نشست سه‌جانبه یا دیدار رو در رو میان رؤسای‌جمهور روسیه و اوکراین موفق نبوده است.

در همین حال، نگرانی‌های بین‌المللی همچنان در حال افزایش است مبنی بر این‌که درگیری می‌تواند بیشتر به عمق اروپا کشیده شود، پس از آنکه پهپادهای روسی در خاک لهستان فرود آمدند و گزارش‌هایی از ورود جنگنده‌های روسی به حریم هوایی استونی منتشر شد.

رئیس‌جمهور اوکراین هفته گذشته در سخنرانی خود در سازمان ملل در نیویورک هشدار داد که جهان درگیر «مخرب‌ترین مسابقه تسلیحاتی در تاریخ بشریت» است و از جامعه جهانی خواست علیه روسیه اقدام کند.

دونالد ترامپ نیز در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت باور دارد اوکراین می‌تواند تمام سرزمین‌های از دست‌رفته به روسیه را بازپس گیرد؛ موضعی که تغییر محسوسی نسبت به درخواست‌های مکرر او برای پذیرش امتیازدهی از سوی کی‌یف جهت پایان دادن به جنگی است که با تهاجم ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در فوریه ۲۰۲۲ علیه همسایه‌اش آغاز شد.

رئیس‌جمهور آمریکا سه‌شنبه هفته گذشته در دیدار با همتای اوکراینی خود همچنین گفت کشورهای عضو ناتو باید هواپیماهای روسی را در صورت ورود به حریم هوایی این ائتلاف سرنگون کنند.