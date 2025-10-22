ریاست دوره‌ای دانمارک بر اتحادیه اروپا اعلام کرد کشورهای عضو اتحادیه اروپا نوزدهمین بستهٔ تحریم‌ها علیه روسیه را به‌دلیل جنگ این کشور علیه اوکراین تصویب می‌کنند که از جمله شامل ممنوعیت واردات گاز مایع از روسیه می‌شود.

در بیانیهٔ روز چهارشنبه ۳۰ مهر نمایندگی دانمارک آمده است: «ما بسیار خرسندیم که اعلام کنیم کشور عضو باقیمانده به ما اطلاع داده که اکنون می‌تواند شرط خود را در مورد نوزدهمین بستهٔ تحریم‌ها لغو کند».

اسلواکی آخرین کشوری بود که پس از توافق کشورهای اتحادیه اروپا بر سر متن نهایی تحریم‌ها در هفتهٔ گذشته، مخالفت خود را اعلام کرد.

فیکو، نخست‌وزیر اسلواکی، خواستار تضمین‌هایی از سوی کمیسیون اروپا در مورد قیمت بالای انرژی و همسو کردن اهداف اقلیمی با نیازهای خودروسازان و صنایع سنگین بود.

بیانیهٔ ریاست دوره‌ای دانمارک می‌افزاید: «در نتیجه، یک رویه کتبی برای تصویب شورا آغاز شده است. در صورت عدم اعتراض، این بسته فردا ساعت هشت صبح تصویب خواهد شد».

ممنوعیت خرید گاز مایع از روسیه طی دو مرحله اجرا خواهد شد: قراردادهای کوتاه‌مدت پس از شش ماه و قراردادهای بلندمدت از اول ژانویه ۲۰۲۷ به پایان می‌رسند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، ممنوعیت کامل یک سال زودتر از نقشهٔ راه کمیسیون اروپا برای پایان دادن به وابستگی این بلوک به سوخت‌های فسیلی روسیه اجرایی می‌شود.

بستهٔ جدید همچنین محدودیت‌های مسافرتی جدیدی را برای دیپلمات‌های روسی اعمال می‌کند و ۱۱۷ کشتی دیگر از «ناوگان سایه» مسکو، که عمدتاً نفتکش هستند، را در فهرست تحریم‌ها قرار می‌دهد و تعداد کل آن‌ها را به ۵۵۸ فروند می‌رساند.

«برداشته شدن یک محدودیت کلیدی از سوی آمریکا»

در همین حال، روزنامه وال‌استریت جورنال روز چهارشنبه به نقل از مقامات آمریکایی نوشت که دولت دونالد ترامپ یک محدودیت کلیدی در استفادهٔ اوکراین از برخی موشک‌های دوربرد ارسال‌شده توسط متحدان غربی را لغو کرده است.

بر اساس این گزارش، این امر به کی‌یف امکان می‌دهد تا حملاتش به اهدافی در خاک روسیه را افزایش داده و فشار بر کرملین را تشدید کند.

ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که این کشور روز سه‌شنبه یک موشک کروز «سایهٔ طوفان»، ساخت بریتانیا، را برای حمله به یک کارخانه روسی در بریانسک که مواد منفجره و سوخت موشک تولید می‌کرد، به کار گرفت.

این ستاد حملهٔ یادشده را یک «ضربه موفقیت‌آمیز» خواند که توانست از دفاع هوایی روسیه عبور کند.

به گزارش وال‌استریت جورنال، اقدام اعلام‌نشدهٔ ایالات متحده برای دادن مجوز به کی‌یف جهت استفاده از این موشک در روسیه پس از آن صورت می‌گیرد که پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، اختیار حمایت از چنین حملاتی را به ژنرال الکسوس گرینکویچ، ژنرال ارشد ایالات متحده در اروپا که به عنوان فرمانده ناتو نیز خدمت می‌کند، واگذار کرده است.

مقام‌های آمریکایی می‌گویند انتظار دارند اوکراین با استفاده از موشک‌های «سایه طوفان» که از هواپیماهای اوکراینی شلیک می‌شوند و برد آن‌ها بیش از ۱۸۰ مایل است، حملات بیشتری به خاک روسیه انجام دهد.

ایالات متحده می‌تواند استفادهٔ اوکراین از موشک‌های «سایه طوفان» را محدود کند، زیرا این موشک‌ها از داده‌های هدف‌گیری آمریکایی استفاده می‌کنند.

وال‌استریت جورنال می‌نویسد به‌کارگیری مجدد موشک‌های یاد شده تغییردهندهٔ بازی در میدان نبرد نیست. برد این موشک‌ها بسیار کمتر از موشک‌های تاماهاوک است و پیش از این نیز برای حمله به اهدافی در خاک روسیه استفاده شده بود. اما موشک‌های «سایه طوفان» به کی‌یف این امکان را می‌دهد تا حملاتش به عمق خاک روسیه را گسترش دهد.