واکنش زلنسکی و اروپا به طرح صلح ترامپ؛ تأکید بر لزوم «صلح شرافتمندانه»

رئیسجمهور اوکراین پس از دریافت پیشنویس طرح صلح پیشنهادی آمریکا برای پایان دادن به جنگ با روسیه، اعلام کرد که انتظار دارد «در روزهای آینده» با دونالد ترامپ دربارهٔ این طرح گفتوگو کند.
ولودیمیر زلنسکی تأکید کرد هر توافقی باید صلحی «شرافتمندانه» به همراه داشته باشد که «احترام به استقلال و حاکمیت ما» در آن رعایت شود.
در همین زمینه قرار است سران کشورهای آلمان و بریتانیا و فرانسه، متحدان اصلی اوکراین در اروپا، روز جمعه، ۳۰ آبان، با زلنسکی گفتوگو کنند.
به نوشته رادیو اروپای آزاد، طرح پیشنهادی آمریکا از کییف میخواهد امتیازهای عمدهای به روسیه بدهد.
بر اساس این گزارش، شرایط پیشنهادی در این طرح ظاهراً منطبق است بر خواستههای سختگیرانهای که روسیه از ابتدای تهاجم تمامعیارش در سال ۲۰۲۲ به اوکراین مطرح کرده است.
در نخستین تأیید عمومی اوکراین دربارۀ این طرح، دفتر زلنسکی روز ۲۹ آبان گفت که او «موافقت کرده است بر روی نکات طرح کار کند به گونهای که پایان شرافتمندانهای برای جنگ فراهم آورد.»
در این بیانیه آمده است: «ما اکنون آمادهایم تا به صورتی سازنده با طرف آمریکایی و شرکایمان در اروپا و جهان همکاری کنیم تا نتیجه صلح باشد.»
رسانهها در اروپا این واکنش را «محتاطانه» و در تقابل با واکنش برخی از مقامات اوکراینی تفسیر کردهاند که نتیجه طرح ترامپ را پایان موجودیت کشور مستقل اوکراین دانستهاند.
بیانیه دفتر زلنسکی ساعاتی پس از دیدار رهبر اوکراین با گروهی از افسران ارشد پنتاگون و دنیل دریسکول، وزیر نیروهای مسلح ایالات متحده، در کییف صادر شد.
سفارت ایالات متحده در کییف این دیدار را «به شکل قابل توجهی سازنده» توصیف کرد و افزود که شتاب برای صلح مورد انتظار طولانی سرانجام در حال ایجاد است.
با این حال شرایط دقیق پیشنهاد تدوینشده توسط ایالات متحده هنوز نامشخص است و در بیانیه دفتر ریاست جمهوری اوکراین نیز جزئیاتی از آنها ارائه نشده است.
گزارشهای فایننشال تایمز، رویترز و آکسیوس میگویند که این طرح از کییف میخواهد «بخشی از قلمرو و تسلیحات خود را واگذار کند، تعداد نیروهای مسلح خود را کاهش دهد و موضوع پذیرش کاهش کمکهای نظامی ایالات متحده را بپذیرد؛ کمکی که برای مبارزهاش علیه نیروهای روسی ضروری بوده است».
علاوه بر این، حضور هیچ نیروی خارجی در خاک اوکراین مجاز نخواهد بود و کییف دیگر تسلیحات دوربرد دریافت نخواهد کرد.
زلنسکی قبلاً خواستههای مسکو مبنی بر واگذاری قلمرو توسط اوکراین یا کاهش نیروهای مسلح این کشور را رد کرده و گفته بود که این کار تنها اوکراین را ضعیف میکند و آن را در برابر تهاجم دیگری در آینده آسیبپذیر میسازد.
موضع اروپا در قبال طرح پیشنهادی آمریکا
کایا کالاس، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هم روز جمعه اعلام کرد اتحادیه اروپا از طرح صلحی برای اوکراین حمایت خواهد کرد که صلحی پایدار و عادلانه به ارمغان بیاورد و اوکراین و اتحادیه اروپا در آن دخیل باشند.
او در یک سخنرانی در بروکسل گفت: «در مورد طرح صلحی که به رئیسجمهور زلنسکی ارائه شده، ما همیشه گفتهایم برای موفقیت هر طرحی باید اوکراین و اروپاییها در آن حضور داشته باشند.»
یوهان وادِفول، وزیر خارجه آلمان، هم روز جمعه در بروکسل گفت: «موضع آلمان همان موضع اروپاست و این یعنی ما از اوکراین حمایت میکنیم. ما میخواهیم اطمینان حاصل کنیم که اوکراین بتواند بر سر این موارد از موضع قدرت مذاکره کند.»
او پنجشنبه هم گفته بود که کشورش از هر ابتکاری برای آغاز مذاکرات صلح در اوکراین استقبال میکند، اما تأکید کرد که کییِف و اروپا باید در آن دخیل باشند.
بلومبرگ نیز به نقل از یک مقام دولتی گزارش داد که فردریش مرتس، صدراعظم آلمان، روز جمعه در تماسی اضطراری با دیگر رهبران دربارهٔ طرح آمریکا و روسیه برای پایان جنگ در اوکراین شرکت خواهد کرد.
به گفتۀ یک مقام آگاه در گفتوگو با رویترز، مقامات آمریکایی قرار است روز جمعه نمایندگان اتحادیه اروپا در کییف را از مفاد پیشنویس طرح صلح مطلع کنند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، پیش از پیروزیاش در انتخابات سال ۲۰۲۴ وعده میداد که ۲۴ ساعته به جنگ روسیه با اوکراین پایان دهد، اما نزدیک به یک سال پس از آن زمان هنوز هیچ پیشرفتی نداشته است.