حماس انحلال دولت خود در نوار غزه را اعلام کرد

گروه افراطی حماس روز دوشنبه ۱۵ تیر از انحلال نهادی که نزدیک به دو دهه اداره نوار غزه را بر عهده داشت خبر داد و بدین ترتیب راه را برای تشکیل یک کمیته تکنوکرات جهت اداره این منطقه هموار کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این اقدام، تغییر سیاسی مهمی از سوی حماس بهشمار میرود. این گروه که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی شناخته میشود، از سال ۲۰۰۷ با بیرون راندن نیروهای گروه فلسطینی فتح، کنترل باریکه غزه را به دست آورد.
از زمان برقراری آتشبس میان حماس و اسرائیل در غزه در ماه اکتبر گذشته، این گروه بارها اعلام کرده بود که آماده است از اداره روزمره غزه کنار برود، اما مسئله حساس خلع سلاح حماس همچنان حلنشده باقی مانده است.
اسماعیل الثوابطه، رئیس دفتر رسانهای حماس در غزه، گفت رئیس کمیته اضطراری دولت «تصمیم گرفته است این کمیته را منحل کند تا روند انتقال اداری و حکومتی به «کمیته ملی اداره غزه» تسهیل شود.»
کمیته ملی اداره غزه که هماکنون در قاهره مستقر است، توسط «هیئت صلح» ایجاد شد؛ نهادی که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، هنگام میانجیگری برای برقراری آتشبس در اکتبر ۲۰۲۵ تشکیل داد.
آقای ترامپ این کمیته را «دولت تکنوکرات فلسطینی» خوانده و از آن حمایت کرده بود.
علی شعث، رئیس کمیته ملی اداره غزه، گفت این کمیته «کاملاً آماده است به محض فراهم شدن منابع و امکانات لازم، مسئولیتهای ملی خود را بر عهده بگیرد.»
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «پیشنیازهای اساسی موفقیت این کمیته عبارتاند از وجود یک مرجع واحد، یک قانون واحد با مأموریتی روشن، و یک نیروی مسلح واحد که تحت اختیار همین مرجع واحد باشد.»
در همین حال، هیئت صلح نیز در ایکس تأکید کرد که «تمام سلاحها باید مطابق طرح جامع صلح غزه و قطعنامه ۲۸۰۳ شورای امنیت سازمان ملل تحت کنترل کمیته ملی اداره غزه قرار گیرند.»
اسرائیل نیز بار دیگر خواستار خلع سلاح کامل حماس شد.
گیدئون ساعر، وزیر خارجه اسرائیل، در ایکس نوشت: «اسرائیل بر اجرای کامل طرح ترامپ اصرار دارد که اصول اصلی آن عبارتاند از خلع سلاح حماس و تمامی سازمانهای تروریستی دیگر و نیز غیرنظامیسازی کامل نوار غزه.»
کمیته ملی اداره غزه ماههاست در قاهره مستقر است و گزارشها حاکی از آن است که این موضوع به دلیل مخالفت اسرائیل با ورود اعضای آن به این منطقه جنگزده با بیش از دو میلیون نفر جمعیت بوده است.
مخیمر ابوسعده، کارشناس مسائل سیاسی اهل غزه، به خبرگزاری فرانسه گفت اقدام حماس «حرکتی نمادین» است.
او افزود: «حماس با خلع سلاح خود موافقت نکرده و همین مسئله همچنان نقطه اصلی اختلاف است.»
حماس و دیگر گروههای فلسطینی در قاهره با میانجیگران مذاکراتی برگزار کردهاند تا اختلافات، بهویژه دربارهٔ مرحله دوم آتشبس غزه، کاهش یابد.
یک منبع دیپلماتیک که در برخی از این مذاکرات در قاهره حضور داشته، دربارهٔ اعلام روز دوشنبه حماس گفت: «از دیدگاه حماس، این اقدام چند هدف را محقق میکند.»
او افزود: «این اقدام نشان میدهد که آنها روند را به پیش میبرند و در عین حال توجهها را به آنچه از نظر آنها عمل نکردن اسرائیل به تعهداتش است، جلب میکند.»
مرحله دوم آتشبس غزه، که قرار بود شامل خلع سلاح حماس و عقبنشینی تدریجی نیروهای اسرائیلی از غزه باشد، ماههاست متوقف شده است.
در مقابل، نیروهای اسرائیلی طی ماههای اخیر حضور خود را در غزه گسترش داده و اکنون کنترل نزدیک به ۷۰ درصد از این منطقه را در اختیار گرفتهاند.
در همین حال، با وجود برقراری آتشبس، خشونتها در غزه همچنان ادامه دارد.