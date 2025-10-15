وزیر دفاع ایالات متحده به مسکو هشدار داد که اگر جنگ در اوکراین را پایان ندهد، آمریکا و متحدانش «به‌دلیل ادامهٔ تجاوز روسیه، هزینه‌هایی را بر این کشور تحمیل خواهند کرد».

پیت هگست روز چهارشنبه ۲۳ مهر در نشست گروه تماس دفاعی اوکراین متشکل از متحدان کی‌یف در مقر ناتو گفت: «اگر مجبور به برداشتن این گام باشیم، وزارت جنگ ایالات متحده آماده است تا نقش خود را به شیوه‌هایی که فقط آمریکا می‌تواند انجام دهد، ایفا کند».

او توضیح بیشتری در این زمینه نداد. اظهارات وزیر دفاع آمریکا در زمانی بیان می‌شود که دولت دونالد ترامپ در حال بررسی درخواست اوکراین برای دریافت موشک‌های دوربرد تاماهاوک است.

«به میز صلح بیایید»

هگست گفت: «اکنون زمان پایان دادن به این جنگ غم‌انگیز، توقف خونریزی بی‌مورد و آمدن به میز صلح است».

وزیر دفاع ایالات متحده تصریح کرد: «این جنگی نیست که در زمان ریاست‌جمهوری ترامپ آغاز شده باشد، اما در زمان ریاست‌جمهوری او پایان خواهد یافت».

او پس از انتشار گزارشی که کاهش شدید حمایت نظامی غرب از کی‌یف در ماه‌های ژوئیه و اوت را نمایان کرد، از متحدان ناتو خواست تا خرید سلاح‌های آمریکایی برای اوکراین را افزایش دهند.

هگست پیش از این در مقر ناتو به خبرنگاران گفت: «شما وقتی صلح را به دست می‌آورید که قوی هستید، نه وقتی که از کلمات قوی استفاده می‌کنید یا انگشتان خود را تکان می‌دهید. بلکه وقتی که قابلیت‌های قوی و واقعی دارید که دشمنان به آن احترام می‌گذارند».

وزیر دفاع آمریکا از متحدان واشینگتن خواست تا سرمایه‌گذاری در برنامهٔ «فهرست الزامات اولویت‌دار اوکراین» را افزایش دهند، برنامه‌ای که جایگزین کمک‌های تسلیحاتی ایالات متحده به کی‌یف شده است.

بر اساس برنامهٔ جدید، متحدان آمریکا اکنون ملزم به پرداخت هزینهٔ سلاح‌های ایالات متحده برای اوکراین هستند.

هگست گفت: «انتظار ما امروز این است که کشورهای بیشتری کمک‌ کنند، و برای تسلیح اوکراین و به پایان رساندن مسالمت‌آمیز این درگیری، خریدهای بیشتری انجام دهند».

مارک روته، دبیرکل ناتو، می‌گوید کشورهای عضو این برنامه تاکنون دو میلیارد دلار در چارچوب سازوکار جدید متعهد شده‌اند. با این حال، این رقم کمتر از ۳.۵ میلیارد دلاری است که ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، امیدوار بود تا ماه اکتبر تأمین شود.

سوئد، استونی و فنلاند روز چهارشنبه متعهد به مشارکت در طرح جدید شدند. اما قدرت‌های بزرگتر مانند فرانسه و بریتانیا چنین تعهدی نداده‌اند، با وجود این‌که هگست از همه متحدان کی‌یف خواست تا در برنامه «فهرست الزامات اولویت‌دار اوکراین» مشارکت کنند.

وزیر دفاع ایالات متحده در آغاز جلسهٔ گروه تماس گفت: «اکنون ... زمان آن است که همه کشورهای ناتو حرف را به عمل تبدیل کنند».

اوکراین برای مقابله با حملات روسیه به شدت وابسته به سلاح‌های ایالات متحده است، زیرا خود را برای زمستانی دیگر از درگیری طاقت‌فرسا با مسکو آماده می‌کند.

روسیه که بیش از سه سال و نیم پیش تهاجمی تمام عیار به خاک اوکراین را آغاز کرد، در حال حاضر حدود ۲۰ درصد از خاک این کشور را در تصرف خود دارد.