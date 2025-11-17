یک هیئت ویژه از صندوق بینالمللی پول در پی بازگشت از سفری به سوریه در بیانیهای ضمن تأکید بر وجود «نشانههای ترمیم و بهبودی» در وضعیت اقتصادی این کشور از برنامهریزی مفصل برای کمک به دمشق خبر داد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این هیئت ویژه در پایان سفر چهار روزه خود به دمشق که هفته گذشته اتفاق افتاد بیانیهای منتشر کرده است.
در بیانیه صندوق بینالمللی پول به طراحی «برنامهای مفصل برای مشارکت» در بازسازی اقتصاد سوریه اشاره شده، اما مشخصا اسمی از کمک مالی برای سوریه نیامده است.
نزدیک به یک سال پس از آن که بشار اسد، دیکتاتور سوریه، در پی نزدیک شدن شورشیان به پایتخت از این کشور گریخت میگذرد و در این مدت احمد الشرع، رئیس جمهور موقت سوریه، در تصمیمی استرتژیک از ایران دور و به آمریکا نزدیک شده تا از این راه مسیر بازسازی زیرساختهای کشور را هموار کند.
در بیانیه مثبت صندوق بینالمللی پول به «بهبود در نگاه مصرفکنندگان و سرمایهگذاران به حکومت جدید سوریه و بازگشت تدریجی این کشور به بطن اقتصاد منطقه و جهان در پی حذف تحریمها» اشاره شده است.
گزارش خوشبینانه هیئت ویژه این نهاد بینالمللی از چشمانداز اقتصادی سوریه در روزی منتشر شده است که یک نفتکش بزرگ عربستان سعودی حامل ۹۰ هزار تن نفت خام برای مصارف محلی در بندر بانیاس این کشور پهلو گرفت.
در پی پایان جنگ داخلی ۱۴ ساله که تنها آواری از بزرگترین و مهمترین شهرهای سوریه همچون حلب بر جای گذاشت، اکنون با رفتن بشار اسد کمکهای استراتژیک برای بازسازی این کشور به سوی آن روانه شده است.
احمد الشرع، ۴۳ ساله، سال گذشته پس از حمله برقآسای جنگجویان اسلامگرایش و سرنگونی بشار اسد، رئیسجمهور پیشین سوریه، تنها چند روز بعد در ۸ دسامبر به قدرت رسید. سوریه از آن زمان با سرعتی سرسامآور از متحدین کلیدی اسد یعنی ایران و روسیه فاصله گرفته و به سمت ترکیه، کشورهای عربی خلیج فارس و واشینگتن حرکت کرده است.
آمریکا و بریتانیا و شورای امنیت سازمان ملل لغو تحریمهای گسترده علیه سوریه را آغاز کردهاند و خود احمد الشرع نیز از فهرست تحریمها خارج شده است.
هفته گذشته هم وزارت اطلاعرسانی سوریه اعلام کرد که این کشور به ائتلاف بینالمللی تحت رهبری ایالات متحده برای مبارزه با گروه تندرو «دولت اسلامی» (داعش) پیوسته است.
این اعلامیه همزمان بود با دیدار احمد الشرع، رئیسجمهور دورۀ انتقالی سوریه، با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در کاخ سفید؛ دیداری که او را به نخستین رئیس دولت سوریه از زمان استقلال این کشور در سال ۱۹۴۶ بدل کرد.
در این دیدار تاریخی رئیسجمهور آمریکا به رئیسجمهور سوریه وعده داد هر کاری از دستش برمیآید برای موفقیت سوریه انجام دهد.
در بیانیه صندوق بینالمللی پول آمده است که کارشناسان این سازمان علاوه بر کمک به تدوین لایحه بودجه دولتی سوریه در سال ۲۰۲۶ به مقامات این کشور در بهبود مدیریت درآمدها، نهایی کردن قانون جدید مالیات و تعیین استراتژی برای تسویه بدهیهای این کشور کمک فنی ارائه خواهند کرد.
بر اساس برآورد بانک جهانی، ارزش اقتصاد سوریه اکنون حدود ۲۱ میلیارد دلار است، تقریباً برابر با اقتصاد کشورهایی مانند آلبانی و ارمنستان که جمعیتی بسیار کمتر از سوریه دارند.
دادههای رسمی سوریه حاکی از آن است که تولید ناخالص داخلی این کشور بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ بیش از نصف شده و اقتصاد کشور بین ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴ حدود ۸۳ درصد کوچک شده است.
سوریه در سال ۲۰۱۸ بهعنوان یک کشور کمدرآمد طبقهبندی شد و بر اساس آمار سازمان ملل، بیش از ۹۰ درصد از جمعیت ۲۵ میلیونی آن زیر خط فقر زندگی میکنند.