ترامپ در تغییر موضع ناگهانی از تلاش برای انتشار پرونده اپستین ابراز حمایت کرد

در ادامه ماجرای جنجالی پرونده جفری اپستین، مجرم با سابقه سوء استفاده و قاچاق جنسی، رئیس جمهور آمریکا از تلاش اعضای مجلس نمایندگان این کشور برای انتشار محتویات پرونده او ابراز حمایت کرد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور، که پیشتر با این اقدام بهشدت مخالفت کرده بود روز یکشنبه، ۲۵ آبانماه، در شبکه اجتماعی خود پیامی منتشر کرد و خواستار انتشار این پرونده شد.
او در این پیام خطاب به جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان گفت که به انتشار این پرونده رأی دهند، چرا که «ما چیزی برای پنهان کردن نداریم».
ماجرای جفری اپستین که در سال ۲۰۱۹ در زندان جان باخت پس از آن بار دیگر در صدر رسانهها قرار گرفت که هفته گذشته ایمیلهای تازهای از او منتشر شد.
هفته گذشته اعضای دموکرات کمیتهٔ نظارت مجلس نمایندگان آمریکا با انتشار سه ایمیل مدعی شدند دونالد ترامپ «بیش از آن چه پیشتر تأیید کرده بود»، از سوءاستفادههای جنسی جفری اپستین خبر داشته است.
بر اساس یکی از ایمیلها که روز چهارشنبه ۲۱ آبان منتشر شد، جفری اپستین تأیید کرده بود که آقای ترامپ «ساعتهای متمادی را در خانهٔ او و با یکی از قربانیان گذرانده بود».
این در حالی است که رئیسجمهوری آمریکا هرگونه اطلاع یا دخالت در فعالیتهای جنجالی دوست سابقش، بخصوص قاچاق جنسی، را رد میکند و میگوید سالها پیش رابطه خود را با این فرد قطع کرده است.
او روز چهارشنبه هم در واکنش به انتشار این ایمیلها، از جمهوریخواهان خواست که در «دام» رأی دادن به انتشار عمومی اسناد این پرونده نیفتند.
این موضعگیری به افزایش انتقاد مخالفان رئیس جمهور انجامید که میگویند همین نشان میدهد او نمیخواهد محتوای پرونده اپستین برملا شود و پرده از خلافکاری خود او بردارد.
جنجال پرونده اپستین تنها به دموکراتها مربوط نمیشود. پس از انتشار سه ایمیل توسط دموکراتها، اعضای جمهوریخواه کمیته نظارت هزاران ایمیل دیگر را هم منتشر کردند.
همزمان علاوه بر دموکراتها، دستکم چهار عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان هستند که خواستار انتشار باقی ایمیلها و اسناد مربوط به جفری اپستین شدهاند؛ این چهار نفر همه از حامیان ترامپ و جنبش موسوم به ماگا بودهاند.
ترامپ روز یکشنبه در پیام خود درباره حمایت از انتشار پرونده همچنین نوشته بود که «بعضی از اعضای جمهوریخواه هدف سوء استفاده قرار گرفتهاند و ما نباید بگذاریم چنین اتفاقی بیفتد». به نظر میرسد اشاره او به همین چهار نفر باشد.
رئیس جمهور آمریکا همچنین در پی انتشار هزاران ایمیل مربوط به جفری اپستین، مجرم سابقهدار، از دادستان کل آمریکا و رئیس افبیآی خواسته است که درباره ارتباط بیل کلینتون، رئیس جمهور سابق دموکرات، و لَری سامرز، وزیر خزانهداری او، با این فرد تحقیقات کنند.
جفری اپستین علاوه بر محکومیت به دلیل قاچاق جنسی، میلیونری بود که در نیویورک زندگی میکرد و به دلیل ثروت فراوانش با بسیاری از افراد بانفوذ و معروف و ثروتمند رابطه داشت، از نوآم چامسکی و وودی آلن تا دونالد ترامپ و بیل کلینتون و اندرو، شاهزاده بریتانیایی.
جسد جفری اپستین که به اتهام قاچاق جنسی دختران بازداشت شده بود، شش سال پیش در حالی که در انتظار محاکمه بود، در سلولش در یک زندان فدرال در نیویورک کشف شد. پزشکی قانونی علت مرگ او را «خودکشی» اعلام کرد.