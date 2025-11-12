گروهی از نمایندگان دموکرات عضو کمیتهٔ نظارت مجلس نمایندگان آمریکا با انتشار ایمیلهایی مدعی شدند دونالد ترامپ، رئیسجمهوری، «بیش از آنچه که پیشتر تأیید کرده بود»، دربارهٔ سوءاستفادههای جنسی جفری اپستین خبر داشته است.
بر اساس یکی از ایمیلها که روز چهارشنبه ۲۱ آبان منتشر شدند، جفری اپستین تأیید کرده بود که آقای ترامپ «ساعتهای متمادی را در خانهٔ او و با یکی از قربانیان گذرانده بود».
رئیسجمهوری آمریکا هرگونه اطلاع یا دخالت در فعالیتهای جنجالی دوست سابقش، بخصوص قاچاق جنسی، را رد میکند.
کاخ سفید هم روز چهارشنبه در واکنش به این اقدام نمایندگان دموکرات، هدف آنها را «بدنامکردن دونالد ترامپ» خواند.
کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، گفت: «دموکراتها با انتشار گزینشی برخی از ایمیلها به رسانههای لیبرال، قصد زمینهسازی برای بدنام کردن رئیسجمهور را دارند».
اعضای دموکرات کمیتهٔ نظارت مجلس نمایندگان اما با اشاره به ایمیلهای منتشرشده، تأکید میکنند که محتوای این اسناد، «پرسشهایی جدی را دربارهٔ دونالد ترامپ و میزان اطلاعش از جنایات شنیع اپستین» مطرح میکند.
این نمایندگان به مکاتبات جفری اپستین با مایکل وولف، نویسندهٔ «آتش و خشم»، و گیزلین مکسوِل استناد میکنند. در یکی از ایمیلها که مربوط به سال ۲۰۱۹ است، اپستین خطاب به مایکل وولف نوشته است که «ترامپ از قضیه دخترها خبر داشت و از گیزلین خواست این روند را متوقف کند».
در ایمیل دیگری مربوط به سال ۲۰۱۱، اپستین به گیزلین مکسول، دوست دختر سابقش، نوشته بود که «ترامپ ساعاتی را در خانهٔ او» با یکی از قربانیان گذرانده بوده است.
گیزلین مکسول شهروند بریتانیا است و به دلیل جرایمی از جمله قاچاق جنسی یک دختر زیر سن قانونی، مشغول سپری کردن ۲۰ سال حبس خود است.
دونالد ترامپ تأیید میکند که در دورهای با جفری اپستین دوست بوده است، اما میگوید این رفاقت به پایان رسیده بود و مهمتر اینکه هرگونه اطلاع از قاچاق دختران از سوی اپستین را پیوسته و بهشدت رد میکند.
جسد جفری اپستین که به اتهام قاچاق جنسی دختران بازداشت شده بود، شش سال پیش در حالی که در انتظار محاکمه بود، در سلولش در یک زندان فدرال در نیویورک کشف شد. پزشکی قانونی علت مرگ او را «خودکشی» اعلام کرد.
اقدام اعضای دموکرات کمیتهٔ نظارت مجلس نمایندگان آمریکا برای انتشار ایمیلها در روزی انجام شد که قرار است مایک جانسون رئیس جمهوریخواه مجلس اعتبارنامه «ادِلیتا گریهالوا» نمایندهٔ منتخب دموکرات را تأیید کند.
انتظار میرود خانم گریهالوا آخرین امضای لازم برای تحت فشار گذاشتن مجلس نمایندگان جهت رأیدادن به انتشار کلیهٔ اسناد طبقهبندینشدهٔ مربوط به اپستین را پای این درخواست بگذارد. موضوعی که مایک جانسون و دونالد ترامپ تاکنون در مقابل آن مقاومت کردهاند.
پرونده اپستین ماههاست که برای دونالد ترامپ و وزارت دادگستری آمریکا دردسرساز شده و حتی در میان طرفدارانش هم اختلافاتی ایجاد کرده است، بهطوری که برخی از آنها به شکلی غیر معمول، از دولت او بهدلیل منتشر نکردن اطلاعات بیشتری از این پرونده انتقاد کردهاند.
رابرت گارسیا، ارشدترین دموکرات عضو کمیتهٔ نظارت مجلس نمایندگان، هم از وزارت دادگستری آمریکا خواست پرونده اپستین را به طور کامل و عمومی منتشر کند.
این نمایندهٔ ارشد دموکرات با انتشار بیانیهای گفت: «هرقدر که دونالد ترامپ در زمینهٔ، به ادعای او، لاپوشانی پرونده اپستین تلاش بیشتری کند، ما از موارد بیشتری پرده برمیداریم».
آقای گارسیا در ادامهٔ این بیانیه ادعا کرده است: «ایمیلهایی که امروز منتشر شدند، پرسشهایی روشن و واضح را دربارهٔ اینکه، به گفتهٔ او، کاخ سفید دیگر چه چیزهایی را مخفی میکند و همینطور ماهیت رابطهٔ اپستین و رئیسجمهور مطرح میکند».
دامنهٔ تأثیر پروندهٔ جفری اپستین تنها به ایالات متحده محدود نمیشود و از جمله، به تازگی باعث از دسترفتن همهٔ عناوین و مسئولیتهای کشوری و لشکری اندرو مونتباتِن وینزور، برادر پادشاه بریتانیا شد. چارلز سوم، پادشاه بریتانیا، حتی اقامتگاه سلطنتی برادرش را هم از او گرفت و برخی اعضای مجلس نمایندگان آمریکا هم خواستار حضور اندرو در واشینگتن و ادای شهادت در مورد این پرونده شدهاند.