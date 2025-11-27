لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۶ آذر ۱۴۰۴ تهران ۱۷:۴۲

فرمان حکومتی خامنه‌ای برای برخورد با بی‌حجابی

فرمان حکومتی خامنه‌ای برای برخورد با بی‌حجابی

یک مقام دولت پزشکیان تأیید کرد که دستوری از سوی رهبر جمهوری اسلامی در مورد «حجاب و ناهنجاری‌های اجتماعی» به دولت ابلاغ شده است. چند روز پیش، یک مقام نزدیک به حکومت، در یک فایل صوتی افشا کرد وزیر اطلاعات درباره حجاب و به تعبیر او ناهنجاری‌ها، به رهبر جمهوری اسلامی گزارشی داده است که آقای خامنه‌ای بعد از خواندن این گزارش، آن را «دردناک و تکان‌دهنده» توصیف کرده است. گوینده این فایل صوتی همچنین می‌گوید: «انچه امروز روی میز نظام است اجرای طرح قانون عفاف و حجاب است، بدون اینکه رسما اعلام شود». اجرای قانون عفاف و حجاب بطور موقت، از سوی شورای عالی امنیت ملی به حالت تعلیق در آمده است.

