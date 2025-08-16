وزیر نفت دولت مسعود پزشکیان می‌گوید قیمت بنرین سوپر که بخش خصوصی وارد و از ماه آینده عرضه خواهد کرد، می‌تواند «بیش از ۵۰ هزار تومان در هر لیتر» باشد.

محسن پاک‌نژاد روز شنبه ۲۵ مرداد در گفت‌وگو با خبرنگاران در عین حال تأکید کرد طرح عرضه این سوخت که آن را «بنزین سوپر ویژه» خواند، ارتباطی با سهمیه‌های کنونی بنزین ندارد.

او گفت «بنزین سوپرِ ویژه» قرار است در جایگاه‌های خاص و به‌صورت آزاد عرضه شود و درباره قیمت آن افزود: «با توجه به هزینه خرید، حمل‌ونقل و سایر هزینه‌ها ممکن است به بیش از ۵۰ هزار تومان در هر لیتر برسد.»

وزیر نفت در عین حال اعلام کرد که سهمیه ۶۰ لیتری خودروها، قیمت‌های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی و همچنین کارت اضطراری جایگاه‌ها، بدون تغییر باقی می‌مانند و قیمت بنزین سوپر قبلی جایگاه‌ها نیز ثابت خواهد ماند.

قیمت بنزین وارداتی بخش خصوصی در حالی اعلام شده که مسعود پزشکیان یکشنبه هفته گذشته اعلام کرد که از نظر او دهک‌های هشتم تا دهم نباید یارانۀ بنزین بگیرند.

هیئت دولت جمهوری اسلامی آبان سال گذشته تصویب کرد که اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند مجوز واردات بنزین را از وزارت نفت دریافت کنند.

مدیربازرگانی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران روز هشتم مرداد اعلام کرد پنج مجوز برای شرکت‌های خصوصی برای واردات بنزین سوپر صادر شده است.

عباس یلان همچنین گفت صاحبان «خودروهای مدل بالا» متقاضی خرید این بنزین خواهند بود.

دولت ایران آمار دقیقی از میزان تولید و واردات بنزین ارائه نمی‌دهد، اما آقای پزشکیان سال گذشته گفته بود دولت هشت میلیارد دلار برای واردات این فرآورده صرف و سپس با قیمت یارانه‌ای عرضه می‌کند.

ایران طی چهار سال گذشته پالایشگاه جدیدی راه‌اندازی نکرده است و از سوی دیگر با سقوط مداوم ارزش ریال، اختلاف قیمت بنزین در ایران با بازارهای جهانی اتفاق غیرمعمولی نیست.

از آبان سال ۹۸ که افزایش قیمت بنزین باعث اعتراض‌های گسترده مردمی شد و نیروهای امنیتی این اعتراضات را به‌شدت سرکوب کردند، دولت‌های جمهوری اسلامی به رغم اعلام لزوم تجدیدنظر در عرضه یارانه بنزین، قیمت این محصول مهم را افزایش نداده‌اند.

مسئولان دولت آقای پزشکیان نیز طی یک سال گذشته تأکید کرده‌اند برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزنین ندارند. با این حال شخص رئیس‌جمهور در این مدت طی چند نوبت از قیمت پایین بنزین انتقاد کرده است.

او هفته گذشته نیز مدعی شد که نمی‌خواهد بنزین را برای «محرومان» گران کند، اما بلافاصله افزود: «به کسی که چهار برابر مصرف می کند چرا باید یارانه بدهیم؟»

این در حالی است که ایران همزمان با بحران کمبود آب و برق در تابستان امسال و کسری گاز در فصل‌های سرد مواجه است.