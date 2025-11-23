مراسم بزرگداشت فروهرها در سالگرد قتل حکومتی آنها در تهران برگزار شد

مراسم بزرگداشت داریوش فروهر و پروانه اسکندری در بیست و هفتمین سالگرد قتل آنها به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در خانه و محل قتل آنها برگزار شد.
این مراسم به رسم هر ساله توسط پرستو فروهر، فرزند آنها، و با حضور دهها تن از فعالان مدنی و اعضای خانواده و دوستداران این دو چهرهٔ مخالف حکومت جمهوری اسلامی برگزار شد.
ویدئویی که از این مراسم در شامگاه شنبه یکم آذر در شبکههای اجتماعی منتشر شد حاضران را نشان میدهد که در حیاط خانه و تاریکی شب سرود «ای ایران» میخوانند، شعار «زن زندگی آزادی» سر میدهند و به سخنرانی پرستو فروهر گوش میکنند.
پرستو فروهر پیشتر با بیان اینکه وظیفه دارد «دادخواهی ناتمام جنایتهای حکومتی» را یادآوری و پیگیری کند، اعلام کرده بود: «تداوم این سنت دادخواهانه در یکم آذر، ثمرۀ تلاش و همبستگی جمعی "ما" بوده است در پافشاری بر حق دادخواهی و عدالت، در باور بیچونوچرای "ما" به آزادی و برابری.»
داریوش فروهر و پروانه اسکندری اول آذر سال ۱۳۷۷ در خانۀ خود به دست عوامل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی کشته شدند.
قتل آنها بخشی از پروژهٔ قتل دگراندیشان بود که به «قتلهای زنجیرهای» شهرت یافت و به استعفای قربانعلی دری نجفآبادی، وزیر وقت اطلاعات، و بازداشت سعید امامی، معاون او، منجر شد.
سعید امامی که طراح اصلی این قتلها معرفی شده است، بعدها در حین بازداشت در زندان با خوردن داروی نظافت جان باخت.
طی این سالها پرستو فروهر که خود ساکن آلمان است، هر سال علیرغم تهدید نیروهای امنیتی و فشار آنان به تهران میرود و مراسم بزرگداشت والدین خود را در خانهشان برگزار میکند.
او روز شنبه در گفتوگو با رادیوفردا توضیح داد که مقصود او از «دادخواهی» چیست و آیا در شرایط موجود به هدف نهایی میرسد. اینجا بشنوید: